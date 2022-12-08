林身影獲選淡江海外基金會董事

淡江大學訪問團到灣區，僑領林身影（前排左二）與魏德珍（前排右一）設宴款待。（林身影提供）

淡江大學董事長張家宜、校長葛煥昭、副校長陳小雀、總會長林健祥、商管學院院長楊立人、校友服務暨資源發展處執行長彭春陽，以及組長朱心瑩一行七人，近日訪問美國，走訪淡江大學的北美姐妹校。張家宜率領的代表團一行也到訪北加州 。北加 州淡江校友會第五屆與第29屆的前會長林身影，以及張家宜的老友兼老鄰居、僑務委員魏德珍設宴歡迎。

當日包括駐舊金山 經文處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑等人都到場致意，並針對交流的心得交換意見。

張家宜一行人這趟前來美國，除了拜訪姐妹校之外，另外遴選淡江大學海外基金會董事成員。北加州淡江校友會前會長林身影指出，自己也熱情參與，並成為基金會董事之一。

另外，訪問團在灣區時也到舊金山州立大學（ San Francisco State University）訪問，同時續簽學術合作協議。

淡江大學是台灣第一所私立高等學府，也是台灣創校歷史最悠久的私立大學。在1950年時，張鳴（驚聲）、張建邦父子創辦淡江英語專科學校，成為台灣第一所私立高等學府。1958年時又改制為文理學院，1980年時則正名為淡江大學。淡江迄今已發展成擁有淡水、台北、蘭陽、網路等4個校園的綜合型大學，共有8個學院、約2萬3000名學生、2000位專兼任教職員工及近30萬名校友，是台灣具規模且功能完備的高等教育學府之一。

依照Cheers雜誌「全國一千大企業人才策略與最愛的大學畢業生」調查，淡江大學連續22年蟬聯私立大學第1名；也是全球第一所通過who國際安全學校認證，同時擁有iso 14001環安、iso 27001資安、iso 20000資訊服務管理等國際認證，並榮獲第19屆國家品質獎。