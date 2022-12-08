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林身影獲選淡江海外基金會董事

記者李榮／灣區報導
淡江大學訪問團到灣區，僑領林身影（前排左二）與魏德珍（前排右一）設宴款待。（林身影提供）
淡江大學訪問團到灣區，僑領林身影（前排左二）與魏德珍（前排右一）設宴款待。（林身影提供）

淡江大學董事長張家宜、校長葛煥昭、副校長陳小雀、總會長林健祥、商管學院院長楊立人、校友服務暨資源發展處執行長彭春陽，以及組長朱心瑩一行七人，近日訪問美國，走訪淡江大學的北美姐妹校。張家宜率領的代表團一行也到訪北加州北加州淡江校友會第五屆與第29屆的前會長林身影，以及張家宜的老友兼老鄰居、僑務委員魏德珍設宴歡迎。

當日包括駐舊金山經文處長賴銘琪、僑教中心主任莊雅淑等人都到場致意，並針對交流的心得交換意見。

張家宜一行人這趟前來美國，除了拜訪姐妹校之外，另外遴選淡江大學海外基金會董事成員。北加州淡江校友會前會長林身影指出，自己也熱情參與，並成為基金會董事之一。

另外，訪問團在灣區時也到舊金山州立大學（ San Francisco State University）訪問，同時續簽學術合作協議。

淡江大學是台灣第一所私立高等學府，也是台灣創校歷史最悠久的私立大學。在1950年時，張鳴（驚聲）、張建邦父子創辦淡江英語專科學校，成為台灣第一所私立高等學府。1958年時又改制為文理學院，1980年時則正名為淡江大學。淡江迄今已發展成擁有淡水、台北、蘭陽、網路等4個校園的綜合型大學，共有8個學院、約2萬3000名學生、2000位專兼任教職員工及近30萬名校友，是台灣具規模且功能完備的高等教育學府之一。

依照Cheers雜誌「全國一千大企業人才策略與最愛的大學畢業生」調查，淡江大學連續22年蟬聯私立大學第1名；也是全球第一所通過who國際安全學校認證，同時擁有iso 14001環安、iso 27001資安、iso 20000資訊服務管理等國際認證，並榮獲第19屆國家品質獎。

加州 北加 舊金山

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