沙加緬度市推出供暖中心 提供往返免費乘車

沙加緬度市推出供暖中心免費乘車服務。（翻攝自沙加緬度地區交通局官網）

沙加緬度市和沙加緬度地區交通局（SacRT）正在合作提供往返城市營運的供暖中心的免費乘車服務。根據當地媒體KTXL報導，沙加緬度有提供一個供暖中心（地址：3615 Auburn Boulevard ），為了讓更多有需求的人們可以使用供暖中心，市府將從2日開始至8日提供免費搭車服務。

如果民眾要免費搭車前往供暖中心，必須出示傳單或在手機或任何類型的移動設備上出示相關訊息，即可搭乘。沙加緬度市府官員表示，沙加緬度地區交通局也將在大眾交通工具上提供傳單和相關訊息。

沙加緬度社區無家可歸者服務部經理Nick Golling表示，非常感謝沙加緬度地區交通局的幫忙，在寒冷潮濕的天氣狀態下，共同努力支持無家可歸的居民，目前沙加緬度社區無家可歸者服務團隊也在社區外，努力分享有關免費乘車計畫的訊息，並向可能有興趣到供暖中心過夜的人們，分發傳單，讓他們可以盡快抵達。

由於北加灣區 這個周末非常寒冷多雨，目前多個城市都有為無家可歸者規畫特別的庇護 所，並提供暖氣等設備。沙加緬度有好幾個庇護供暖中心，其中有一個位於Auburn Boulevard和North Fifth Street交叉口，中心將開放至8日，另一個則在700 North 5th Street上。

沙加緬度市府表示，這兩個庇護所都從晚上8時開始至隔天早上8時，可以直接步行進入，也可以搭乘免費的大眾交通工具，目前沙加緬度地區交通局提供了1號公車，公車運行時間為上午7時至晚上10時，也可以搭乘輕軌捷運，至Watt/I-80站，再轉公車。