我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟亡 警：不超過10死 多人傷

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

維權律師梁中明女兒 獲律師執照

記者李怡／舊金山報導
勞工權益律師梁中明與女兒陳紫琳。（記者李怡／攝影）
勞工權益律師梁中明與女兒陳紫琳。（記者李怡／攝影）

在華裔社區中，希望自己的子女成為律師的家庭很多，但是最終可以順利進入法律學院並拿到律師執照的只是少數。11月22日舊金山法院的24號廳，舉辦了小規模的律師宣誓就職儀式，其中有三名亞裔順利獲得律師執照。

根據勞工權益律師梁中明介紹，今年在律師執照的職業考試中，成功獲得律師執照的只占52%左右，而她自已的女兒陳紫琳是三名獲得律師執照的亞裔成員之一。

提及女兒的成長經歷，梁中明表示，對於孩子的影響身教大於言傳。她表示，從小為女兒提供的是市內最好的私立教育環境，但從未強迫她做任何選擇，成為律師是陳紫琳在大學畢業後自己的愛好。

因梁中明的丈夫也曾是公辯律師、前任法官，陳紫琳從小耳濡目染父母的工作環境和方式，養成了自主獨立勤奮的學習習慣和動力，使得她在每個學習階段的成績均名列前茅。與其他家長不同的是，梁中明看女兒讀書很努力，會勸告她說讀書不要那麼辛苦，也不要總是爭取A的成績，但孩子從父母那裡學習來的經驗，就是要對自己有很高很嚴格的要求標準。

成為律師必備的條件，據梁中明總結，不管是任何學科或專業，都應該準備好聽說讀寫的文化素質，以便為孩子的各項職業選擇做好基礎。

陳紫琳在拿到律師執照後打算像父親一樣，先做一名公辯律師。她展現了家庭教育中，父母身體力行作為榜樣的正向案例。

律師執照頒發儀式。（記者李怡／攝影）
律師執照頒發儀式。（記者李怡／攝影）

亞裔 教育 舊金山

上一則

西海岸國會席次 民主黨首度全包

下一則

振興聯合廣場 舊金山市長布里德推復甦計畫

熱門新聞

王慶偉驟然離世，社區震驚。（取自臉書）

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

2022-11-16 21:31
加州新冠確診病例最近顯著增加，可能是新一波疫情的開始。（Getty Images）

新一波疫情來了？加州確診數暴增

2022-11-18 02:17
馬斯克取消遠距工作隔天，推特舊金山總部靜悄悄。（美聯社）

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

2022-11-12 15:01
西貝爾的律師費根表示，西貝爾在溫斯坦審判中作證，為了倖存者尋求某種程度的正義，並作為改善女性生活的畢生工作一部分。圖為西貝爾檔案照片。(美聯社)

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

2022-11-15 00:22
荷姆斯被判刑135個月，將被迫與兒子和未出世胎兒分開。圖為荷姆斯18日上午與家人一同步入聖荷西聯邦法院。（美聯社）

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

2022-11-19 10:31
思科傳出將裁員4000多人的消息。（美聯社）

科技巨頭思科 將裁員4000人

2022-11-18 15:46

超人氣

更多 >
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」