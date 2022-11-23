維權律師梁中明女兒 獲律師執照

勞工權益律師梁中明與女兒陳紫琳。（記者李怡／攝影）

在華裔社區中，希望自己的子女成為律師的家庭很多，但是最終可以順利進入法律學院並拿到律師執照的只是少數。11月22日舊金山 法院的24號廳，舉辦了小規模的律師宣誓就職儀式，其中有三名亞裔 順利獲得律師執照。

根據勞工權益律師梁中明介紹，今年在律師執照的職業考試中，成功獲得律師執照的只占52%左右，而她自已的女兒陳紫琳是三名獲得律師執照的亞裔成員之一。

提及女兒的成長經歷，梁中明表示，對於孩子的影響身教大於言傳。她表示，從小為女兒提供的是市內最好的私立教育 環境，但從未強迫她做任何選擇，成為律師是陳紫琳在大學畢業後自己的愛好。

因梁中明的丈夫也曾是公辯律師、前任法官，陳紫琳從小耳濡目染父母的工作環境和方式，養成了自主獨立勤奮的學習習慣和動力，使得她在每個學習階段的成績均名列前茅。與其他家長不同的是，梁中明看女兒讀書很努力，會勸告她說讀書不要那麼辛苦，也不要總是爭取A的成績，但孩子從父母那裡學習來的經驗，就是要對自己有很高很嚴格的要求標準。

成為律師必備的條件，據梁中明總結，不管是任何學科或專業，都應該準備好聽說讀寫的文化素質，以便為孩子的各項職業選擇做好基礎。