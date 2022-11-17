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密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

華裔投票率低 移民身分是主因

記者陳爍嘉／聖荷西報導
10月份，一群華裔選民在一場聚會上聆聽馬漢(右)的競選發言。（記者陳爍嘉／攝影）
10月份，一群華裔選民在一場聚會上聆聽馬漢(右)的競選發言。（記者陳爍嘉／攝影）

隨著越來越多的中國移民在美國安家落戶，華裔在美國政界的影響力日益加強。許多華裔一改往日在政治問題面前噤聲的防衛姿態，開始積極參與政治選舉和投票。但是，華裔美國人的投票率和對選舉的關注度在亞裔群體中幾乎是最低。有許多華裔因為移民身分問題，缺乏對政治制度的信任，存在語言障礙，沒有足夠的中文選舉信息，沒有時間研究候選人等原因，未能在本次中期選舉中投票。

一些居民表示，選擇聖荷西的下一任市長、聖他克拉拉縣的議員還不夠重要，無法與疫情後繁忙的生活相比擬。雖然聖荷西大學生對犯罪和無家可歸等當地問題表示擔憂，但功課爭奪了他們的注意力，使他們無法投票。

聖他巴巴拉加大（University of California Santa Barbara）政治學教授連培德（音譯，Pei-te Lien ）表示，一代華裔尤其是新移民有語言障礙，在獲取競選信息時往往依賴中文材料，比如中國的社交媒體微博及微信。一代華人移民在投票前需要先入籍公民，並提前登記，這使得他們與在美國出生的華裔相比，多了很多程序。因此，當到了投票年齡，一代華裔的投票率可能在40%左右，而已經登記的二代華裔的投票率將翻倍，達到80%左右。

聖荷西華裔居民Grace曾在過去參與過一次選舉投票，但本次中期選舉中並沒有她特別想支持的人，加上學業繁忙，她沒有放棄參與本次選舉。

一名在矽谷高科技公司紮根了8年的華裔居民Wu表示，他雖然一直在努力工作納稅，但他根本沒有投票權，因為他現在所持的身分是人才綠卡，還不是美國公民。他預計，如果有一天他成為公民了，他將有可能會主動研究美國選舉，並為自己支持的人投票。

在中期選舉中，選民的冷漠和低投票率可能對聖何塞的市長競選產生了最大的影響。儘管聖荷西擁有超過52萬名登記選民，但目前（90%計票率）他們在競爭激烈的市長競選中僅投出24萬521張選票。

投票 華裔 聖荷西

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