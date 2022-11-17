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阿茲海默症照顧者 逾半壓力過大

記者李榮／灣區報導
阿茲海默症盛行率高，對於照顧者來說是莫大的負擔。（阿茲海默症協會提供）
阿茲海默症盛行率高，對於照顧者來說是莫大的負擔。（阿茲海默症協會提供）

11月是全國家庭照顧者月。依照統計，美國有超過1100萬的家庭照護人員，其中近一半的照護人員是為阿茲海默症或其他失智症患者提供幫助。而僅僅在加州，就有110萬的照護人員，共計提供了8.81億小時的護理；若換成經濟產值，高達189億元。

而另一方面，阿茲海默症和失智症的照護人員面臨著獨特的挑戰更不容小覷。阿茲海默症協會表示，阿茲海默照護特別具有挑戰性包含以下5個原因：

一、照顧失憶者的要求異常高。阿茲海默症的照護人員經常管理多種情況，不僅是記憶喪失，而且還包括長期身體問題，例如逐漸喪失活動能力、情緒問題、行為和性格變化。

二、看護任務往往更加密集和繁重。失智症患者的照護人員每月提供的照護時間平均比非失智症患者的照護人員多了27小時（92小時對上65小時）。在所有患有失智症的長者中，77%的人接受了至少一項日常生活活動 (ADL) 的幫助，像是洗澡和穿衣。相比之下，只有20%沒有失智症的老年人需要這些協助。

三、阿茲海默症的照護人員通常需要提供較長時間的照護。診斷後的平均預期壽命為4到8年，但也可能長達20年。在疾病照護過程中，照護任務升級會變得更加密集

四、阿茲海默症的照護人員有更大的壓力和個人健康問題。依據統計，59%的阿茲海默症照護人員表示，他們的情緒壓力「很高」或「非常高」。相較來說，非阿茲海默症的照護者只有41%認為情緒壓力高。此外，35%的照顧者表示因為照護而導致自己的健康下降，而非阿茲海默症照護者僅有19%有類似的回應。最近的一項全國民意調查更發現，27%的失智症照護人員延遲，或沒有做他們應該為自己的健康做的事情。

五、對就業的影響甚大。57%的受訪者表示，由於照顧責任，他們有時需要遲到或早退。18%的受訪照顧者減少了工作，時間9%的人更是完全放棄了工作。

阿茲海默症協會北加州和北內華達州分會執行董事艾格麗（Elizabeth Edgerly）指出，在加州，照顧阿茲海默症患者對許多照護人員來說是有巨大壓力的。然而，其實社會上有許多支持與資源可以幫忙，包括支持團體、教育計畫，以及阿茲海默症協會全年無休24小時諮詢專線（800-272-3900），「沒有人應該獨自面對這種疾病，阿茲海默症協會隨時為您提供幫助。」

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