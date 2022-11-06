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香港移民盧嘉宜 競選南舊金山市財務官

記者張曼琳／南舊金山報導
盧嘉宜（右二）和她的競選義工。（盧嘉宜供圖）
盧嘉宜（右二）和她的競選義工。（盧嘉宜供圖）

正在競選南舊金山市財務官（Treasurer）的香港移民盧嘉宜（Annie K. Lo）日昨接受本報專訪，介紹其家庭和職業背景，希望在下周的選舉投票中，獲得更多華裔社區的支持。盧嘉宜會說5種語言，自幼品學兼優，擁有深厚金融背景，關心社區民生，重視公共治安問題，她呼籲亞裔人士積極參與選舉投票。

在4日的電話採訪中，盧嘉宜表示，80年代初她在香港讀完小學五年級後，同父母和兄弟姐妹一起移民來美。最初，他們居住在屋崙市，但在母親得知舊金山著名公立學校洛威爾高中的擇優錄取系統後，父母毅然決然地為了子女的教育搬到了舊金山。而盧嘉宜不負眾望，憑藉優異成績被洛威爾高中錄取，後在柏克萊加大（UC Berkeley）獲得學士學位，並在法國獲得MBA學位。

盧嘉宜在金融投資行業有超過15年的從業經驗，她認為自己擁有擔任市財務官的資格。盧嘉宜為特許金融分析師(CFA)、特許另類投資分析師（CAIA)），持有投資績效衡量證書（CIPM）。她表示，大學本科畢業後曾就職著名酒店任職前台經理，是該職場最年輕升職的經理之一。她會說五種語言，英文、廣東話、國語、法語以及日語。

另外，她還曾在美國各地以及歐洲、南美和亞太地區約100個國家旅行。她說：「這些經歷為我提供了與不同背景的人會面和工作的視角和機會。」她承諾，「將傾聽居民並徵求他們的意見，為社區多元化貢獻創意。」希望將從私營企業獲得的相關技能和經驗，帶到城市財務官的角色中，為社區公共利益服務。

亞裔族群大 盧嘉宜籲積極參與投票

盧嘉宜表示，她已經在南舊金山生活了十多年，15年前，她還和丈夫一起完成了聖馬刁縣提供的堆肥大師（Master Composter）研討會，並長期在當地免費推廣堆肥技術。也正是逐漸深入南舊金山社區，她迸發參選公職人員的想法。她也認為，亞裔應當踴躍的參與選舉和投票，並透露亞裔在南舊金山占比44%，為該市最大的族群，但投票率只有18%。她也對將950元以下的盜竊歸為輕罪的47號提案深惡痛絕，強調參與投票的重要性。

盧嘉宜認為，2014年政客提出47號提案，標題為「安全社區和學校法」，其立法目的是為節省資金用於學校和其他基礎設施，但卻造成了現在治安亂象。「這就是為什麼我想更多地參與政治，我在過去是不涉足政治的人，多年以來，只專注於學習和工作，但我現在意識到，不能再這樣繼續了。」她強調，「我們不想捲入（政治）其中，但它始終它會影響我們。」因此，盧嘉宜呼籲亞裔社區積極參與投票，為自身權益發聲，對可能危害自己權益的提案投下反對票。

南舊金山市財務官候選人盧嘉宜為香港移民，會說5種語言，擁有深厚專業背景。（盧嘉宜...
南舊金山市財務官候選人盧嘉宜為香港移民，會說5種語言，擁有深厚專業背景。（盧嘉宜供圖）

投票 舊金山 亞裔

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