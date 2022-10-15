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華埠兒童培育中心 歡慶50周年 官員致賀嘉獎

記者張曼琳／舊金山報導
參與慶典人士威善高、佩斯金、警察局副局長拉薩、兒童培育中心執行主任Linda Wu、醫療主任Kimberly Tseng（左至右二）、舊金山衛生局局長考法克斯（後排右一）等一同合影。（記者張曼琳／攝影）
參與慶典人士威善高、佩斯金、警察局副局長拉薩、兒童培育中心執行主任Linda Wu、醫療主任Kimberly Tseng（左至右二）、舊金山衛生局局長考法克斯（後排右一）等一同合影。（記者張曼琳／攝影）

舊金山衛生局(SFDPH)為華埠兒童培育中心(CCDC)成立50年舉辦慶典，中心門前「變身」美食街，提供賓客美食、飲品，外加舞獅表演及多位民選官員特意前來致賀嘉獎，場面熱鬧。紀念華埠兒童培育中心半世紀服務社區歷史的同時，共同預祝下一個50年的貢獻。

華埠兒童培育中心成立於1972年，致力於服務華埠社區兒童和家庭的社交和情感需求，提供雙語和多元文化的心理保健服務，包括心理輔導、藥物評估和社區資源轉介等。作為衛生部麾下項目，兒童培育中心不久之後將在升級、改造後，遷至梅森街(Mason St)1490號的華埠公共衛生中心內，增加華埠社區獲得綜合護理的機會。

場面有舞獅表演以及多位民選官員特意前來致賀嘉獎。（記者張曼琳／攝影）
場面有舞獅表演以及多位民選官員特意前來致賀嘉獎。（記者張曼琳／攝影）

14日下午的慶典中，舊金山衛生局局長考法克斯(Grant Colfax)致詞：「很高興慶祝衛生局的項目、華埠兒童培育中心在多元化的精神健康服務方面取得的成就；」並表示該中心在保障華埠社區的心理健康「發揮著不可或缺的作用。」

加州參議員威善高(Scott Wiener)到場祝賀，並帶來州眾議員丁右立(Phil Ting)、楊馳馬(Matt Haney)一同簽署的賀狀，表彰中心的工作。

威善高表示，通過州立法層面的工作，已在青少年特定心理健康服務上投資10億元；他說：「我們正努力確保，保險公司真正承保心理健康治療，並在他們非法拒絕承保時追究責任。」他坦言在精神健康方面，尤其是少數族裔精神健康還有許多工作要做。

代表華埠的第三區市議員佩斯金(Aaron Peskin)表示：「兒童早期發展和托兒服務提供者為該市工作的核心，」認為在中心新遷至華埠公共衛生中心後，將確保提供連續、無障礙和負擔得起護理服務。

現場由舊金山警局舞獅隊帶來的表演，贏得陣陣喝采。警察局副局長拉薩(David Lazar)表示，祝賀中心成立50周年，並感謝中心一直以來與警局的合作關係。

在該中心工作近40年的前執行主任林鳳嬌在中心內接受採訪。（記者張曼琳／攝影）
在該中心工作近40年的前執行主任林鳳嬌在中心內接受採訪。（記者張曼琳／攝影）

在中心工作近40年的前執行主任林鳳嬌(Nancy Lim- Yee)在接受採訪時表示，50周年對她來說意義重大，認為中心未來有更多的工作要做；「我自1979年成立初期就在這裡工作了，在中心內擔任過不同的職務，在退休前為執行主任。」

她在祝福的同時也提醒社區家庭，兒童心理健康的關鍵為「預防」，希望亞裔家庭能建立關注兒童心理健康的觀念，她說：「如果沒有即時預防，心理健康問題可能會伴隨孩子的一生。」

加州參議員威善高（左）到場祝賀並頒發感謝狀，表彰中心的工作，代表接受的為醫療主任...
加州參議員威善高（左）到場祝賀並頒發感謝狀，表彰中心的工作，代表接受的為醫療主任 Kimberly Tseng（中）。（記者張曼琳／攝影）

兒童培育中心執行主任Linda Wu表示，「慶祝(中心)成立50周年，對我們的社區員工來說意義重大，」並表示很榮幸能與一群敬業的臨床醫生合作，一同倡導符合文化背景的護理，並幫助減少亞太裔社區，對獲取心理健康服務的恥辱感。

她指出，在新冠病毒流行期間，亞太裔社區面臨著歧視、羞恥、恥辱，想在此提醒社區：「幫助就在那裡，無需獨自面對壓力。我們團結在一起更強大。」

警察局副局長拉薩（中 ）表示，祝賀中心成立50周年，感謝一直以來與警局的合作關係...
警察局副局長拉薩（中 ）表示，祝賀中心成立50周年，感謝一直以來與警局的合作關係。（記者張曼琳／攝影）

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