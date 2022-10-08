近視、白內障、閉角型青光眼 亞裔社區眼睛「三害」

史丹福眼科專家吳艾博介紹亞裔社區的常見眼病。（記者陳爍嘉／翻攝）

史丹福大學眼科專家吳雅博（Albert Wu）於4日在「史丹福照顧每月社區健康講座」上，做了題為「亞裔 社區的常見眼病」的演講，主要向大家介紹近視、白內障、閉角型青光眼三大亞裔常見眼病。

根據史丹福官網的介紹，吳雅博是推動使用幹細胞療法治療眼部和面部疾病的全國領導者。他的研究探索了幹細胞如何幫助患者自身組織再生，以進行潛在的移植，以開發幹細胞療法來治療角膜失明和再生眼睛表面。他的目標是利用再生醫學為全世界患有眼疾的人們提供新的治療方法。

華人近視比率超過80%

近視在世界範圍內較為常見，特別是在亞洲地區。近視的症狀包括眼睛疲勞，頭痛，看東西瞇眼，看不清遠處的物體。

吳雅博介紹說，近視影響了全球14.5億的人口，佔總人口的27%。在許多亞洲國家，近視眼的患病率超過80%。在韓國、台灣和中國大陸的青少年中，近視患病率目前保持在84%至97%之間。

吳雅博分析這三個亞洲國家存在超高近視眼患病率的原因時表示，這是由於在這些地區生活的人需要承受較高的學術壓力，需要完成更多的學業任務。另外，城市化使他們的戶外活動減少，他們將許多課餘時間用在移動電子設備的使用上。

根據吳雅博提供的表格，東亞人近視的比例在47%至65%之間；北美人的近視比例相對較低，比例範圍在34%至58%之間；南部非洲人的近視率最低，只有8%至30%的人有近視的煩惱。

吳雅博表示，造成這個疾病的真正原因目前還不是很清晰，許多研究機構還在研究這個問題，目前廣泛認為的造成近視主要原因是基因和環境。他猜測道，未來可能會出現基因修正技術用於兒童改變眼睛形狀，從而達到預防近視的效果。

原發性閉角型青光眼 80%為亞裔

吳雅博說，全球原發性閉角型青光眼的患病人數有200萬人之多，其中80%是亞裔，患病率遠高於歐洲人和非洲人。

閉角型青光眼是一種常見的青光眼類型，是由於眼球前房角關閉，眼內的房水排出受阻所致。閉角型青光眼分原發性和繼發性。原發性閉角型青光眼是指沒有其他眼病存在，單由患者房角結構先天擁擠，導致前房角關閉、房水流出受阻、眼壓升高的一種情況。

吳雅博以裝滿水的氣球來形容閉角型青光眼患者的眼球，他說，這種眼病因其導致眼壓升高而臭名昭著。如果房水不能乖乖地離開眼球，眼球會因為壓力的原因而漲大，並對眼睛造成損傷。

吳雅博表示，閉角型青光眼的症狀包括突然之間出現嚴重的視力模糊，感到嚴重疼痛，燈光周圍出現彩色的光暈，眼睛發紅，噁心甚至嘔吐。這種疾病的發生，與患者的基因，年齡，種族，眼球形狀以及性別有關。女性的發病率比男性高。年紀越大越有可能發病。

眼科醫生能夠通過家族遺傳史以及九種物理檢查來確診這種疾病，並可通過鐳射虹膜穿孔術和藥物進行治療。

亞裔白內障發病率 比白人高1.5到2倍

吳雅博介紹道，白內障在亞洲人中的發病率是白人的1.5到2倍，發病時間比白人早10年。白內障不會對患者造成疼痛，但會使他們的眼球和視野變得渾濁。這種眼病可以通過一個約半小時的手術 來治療。

白內障的危險因素包括：年齡，糖尿病，家族病史，暴露在太陽或紫外線下，吸菸，肥胖，高血壓 ，過去的眼睛受傷或炎症，類固醇藥物使用等。