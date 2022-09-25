中韓社區聯手為慰安婦討公道 多位民選官員助陣

韓裔金氏基金會主席金漢一（左到右）、退休法官郭麗蓮、中國駐舊金山總領事張建敏、退休法官鄧孟詩、韓裔金氏基金會主席Soon Ran Kim、大法官艾比南迪。（記者王子涵／攝影）

舊金山 慰安婦（Comfort Women）雕像落成5周年之際，慰安婦正義聯盟（CWJC）和韓裔 金氏基金會24日在華埠聖瑪麗公園舉行紀念儀式。現場有超過200名華裔、韓裔居民，民選官員與社區領袖前來支持，促日本 向慰安婦受難者道歉。

舊金山慰安婦雕像是由三座分別為中國、南韓和菲律賓少女像，以及一座慰安婦老人像組成。（記者王子涵／攝影）

舊金山慰安婦雕像是由三座分別為中國、南韓和菲律賓少女像，以及一座慰安婦老人像組成。三位少女彼此背對，手拉著手看向前方，老人雕像在不遠處矗立。這位老人的原型是1991年首位實名公開揭露慰安婦歷史的南韓老人金學順。

舊金山高等法院兩位退休女法官、慰安婦正義聯盟發起人郭麗蓮、鄧孟詩為慰安婦雕像獻花。（記者王子涵／攝影）

紀念儀式開始，舊金山高等法院兩位退休女法官、慰安婦正義聯盟發起人郭麗蓮（Lillian Sing）、鄧孟詩（Julie Tang）、加州首位女性原住民大法官艾比南迪（Tom Abinanti）、韓裔金氏基金會主席金漢一、Soon Ran Kim，以及中國駐舊金山總領事張建敏，一同向慰安婦受難同胞獻花，並鞠躬致敬。

郭麗蓮表示，70年前二戰時期的問題如今仍然存在，如軍國主義、殖民主義、戰爭、奴役、貧窮、性騷擾、性暴力等。她提到，英國女王伊麗莎白二世，以及日本前首相安倍的離世，讓她回憶起歷史。「在女王任期的70年裡，英國所代表的殖民主義、奴役，以及無數士兵所犯下的暴行，都是以保護其帝國的名義犯下的。」郭麗蓮說，「為什麼為一個崇尚歷史修正主義（Revisionist）、虛無主義（Nihilist）的安倍要舉行國葬，他並沒有為日本的罪行道歉。」她希望，慰安婦這樣的悲劇在未來永遠不要發生。

當地多位民選官員與社區領袖前來支持。（記者王子涵／攝影）

鄧孟詩表示，部分日裔人士曾抗議，稱慰安婦是妓女，她們的歷史是假的。「這導致如今華人與日裔社區仍有敵對情緒。」她補充說，慰安婦群體中還有男子，希望世界能夠記住這些傷害人類、犯下強姦罪行的罪犯，維護世界和平。

金漢一表示，這組雕像象徵著中國、南韓、菲律賓等13個受害國家的社區首次團結在一起，以正義之名，揭露70年前由日本政府所支持的性犯罪。「不幸地是，大規模、系統性的性犯罪如今仍然存在，只有社區團結在一起，才能共同對抗性暴力。」金漢一說。

市府律師邱信福（David Chiu）感謝兩位大法官領導紀念慰安婦的運動。他表示，性別暴力在世界範圍內仍十分猖獗，「在過去兩年半針對亞裔社區的暴力犯罪案件中，超過三分之二都是針對女性的。」

州參議員威善高（Scott Wiener）表示，舊金山與加州是全球奴隸、性奴販賣的中心。他說：「銘記歷史的痛苦，對於打擊現代奴役犯罪是非常重要的。」

當地多位民選官員與社區領袖也前來助陣，包括舊金山市議員馬兆明（Gorgon Mar）、陳詩敏（Connie Chan）、梅義加（Myrna Melgar）、聖他克拉拉市韓裔市議員朴凱文（Kevin Park）、前州眾議員朱感生（Kansen Chu）、前市議會主席余鼎昂（Norman Yee）、前地檢長博徹思（Chesa Boudin）、舊金山已故華裔市長李孟賢夫人林進敏、駐美中華總會館代總董關家澄、中華慧妍總會會長徐蘭英等。