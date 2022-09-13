柏克萊首位亞裔市議員李穎 90歲辭世

東灣柏克萊歷史上首位亞裔市議員、前聯邦眾議員芭芭拉·李立法主任李穎（音譯，Ying Lee Kelley）去世，享年90歲。她曾出版講述個人經歷的書籍「李穎，從上海到柏克萊」。（取自keywiki）

東灣柏克萊歷史上首位亞裔市議員、前聯邦眾議員芭芭拉·李（Barbara Lee）的立法主任李穎（Ying Lee Kelley，音譯）去世，享年90歲。芭芭拉·李12日向李穎全家表示哀悼和關懷，為失去一位偉大的女戰士、一位好朋友和前同事而感到痛心。「我從20世紀70年代初就認識了李穎，見證了她的才華、誠實、美麗，和她對全球和平與安全的關切。」

李穎在2012年出版講述個人經歷的書籍「李穎，從上海到柏克萊」（Ying Lee：From Shanghai to Berkeley）。該書介紹，她在1932年出生，5歲到香港，10歲回到上海。1944年，她輾轉反覆，穿越印度，於次年抵達美國。在中國和香港長大的大部分時間中，她都生活在戰爭威脅之下。

她親眼目睹了戰爭的後果，包括貧窮、飢餓、疾病和痛苦。李穎13歲到達舊金山 ，在舊金山公共圖書館 如饑似渴的閱讀，高中畢業後就讀舊金山城市學院。她於1953年從柏克萊加大 畢業，獲得政治學學位。曾在初中和高中教書21年。1973年到1977年，李穎任柏克萊市議員。她還曾擔任聯邦眾議員戴勒姆斯（Ronald V. Dellums）的助理，也做過眾議員芭芭拉·李的立法主任。她曾當選為州眾議院第15選區的年度女性。

李穎曾任屋崙柏克萊彩虹聯盟的聯合主席、柏克萊圖書館理事會成員。在每個月的多數周四，她曾與「反對戰爭的祖母」（Grandmother Against the War）組織一起散發傳單反對伊拉克和阿富汗戰爭。她還與占領舊金山和占領屋崙組織並肩作戰，抗議銀行取消抵押品贖回權和不平等。

2013年2月3日，柏克萊公立圖書館曾讓李穎舉辦新書閱讀活動。圖書館官網介紹說，李穎在不斷變化的世界中度過了年輕的成年生活，在她成為妻子、母親和教師的同時，她也被推入反戰運動。李穎的和平與正義鬥爭，驅使她從政，成為柏克萊首位亞裔市議員。

芭芭拉·李說，她從李穎身上受益良多，李穎是她的知己和顧問。「最難忘的時刻之一，是我們共同訪問日本，在911恐攻後，赴日交流戰爭與和平問題。李穎被當作偶像和傳奇人物被歡迎。她的偉大得到了所有人的認可。」