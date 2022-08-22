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羅智強9月6日將訪灣區 談啟發年輕世代對國家使命感

記者李榮／灣區報導
國民黨美西支部選出新任委員，並宣誓就職。（國民黨提供）
國民黨美西支部選出新任委員，並宣誓就職。（國民黨提供）

中國國民黨駐美總支部美西支部今年舉辦第26屆委員選舉。這次選舉在駐美總支部會議室採用現場投票方式舉行。

國民黨駐美總支部美西支部宣布，選出的十一位新委員依序為：梅次青、魏德珍、曾勝男、丁明達、張琴、王振南、陶陵生、朱季光、曾麗香、張福生、侯傑明，以及二位候補委員，依序為鄭積森、傅芳強。另外，中國國民黨駐美總支部美西支部，也選出朱季光當選為26屆常務委員。

美西支部也宣布，將與北加州華僑協會共同合辦「羅智強歡迎餐會」，邀請國民黨前北市議員羅智強在9月初於灣區演講。

中國國民黨駐美總支部常委楊昆山日前在金山國父紀念館頒發常委及委員派任書，並舉行宣誓就職儀式，由海外部副主任鍾維君擔任監誓人。當天與會者除了海外部副主任鍾維君、總支部常委楊昆山，還有總支部常委兼書記長趙炳賢、中評委張人睿、中評委徐楚南、中評委楊子超、中評委陳伯豪等多人。

中國國民黨駐美總支部美西支部指出，將於9月6日晚間6時30分與「北加州華僑協會」共同合辦「羅智強歡迎餐會」，地點為：臥龍街（Crouching Tiger Restaurant），2640 Broadway, Redwood City, CA 94063。

曾任台北市議員、總統府副秘書長、國民黨副秘書長、2008年馬英九蕭萬長競選總部發言人、總統府發言人、2012年馬英九吳敦義競選總部副執行總幹事的羅智強，當天在會中將進行演講，主題為「如何啟發年輕世代對國家的使命感」。

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