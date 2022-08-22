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擔任外國密探 前推特員工將用戶資料賣沙國

編譯組╱灣區21日電
前推特員工非法使用公司資訊控罪成立。此為示意圖。(Getty Images)
前推特員工非法使用公司資訊控罪成立。此為示意圖。(Getty Images)

聯邦陪審團日前宣判灣區核桃溪市 (Walnut Creek ) 居民、前推特員工，現年44歲的阿保阿摩 (Ahmad Abouammo) 擔任外國政府地下密探、非法使用推特資訊罪名成立。

根據聯邦檢察官興德斯 (Stephanie M. Hinds) ，被告阿保阿摩面臨陰謀，妨礙司法、電匯詐欺、國際洗錢等罪名。警方指出，被告非法查詢、監視推特用戶私人資訊，並將相關資訊交予沙烏地阿拉伯皇家

阿保阿摩將因外國密探罪名面臨最高10年徒刑，另將因其他罪名面臨最高20年徒刑。

阿保阿摩過去擔任推特非洲東北地區媒體夥伴經理 (Media Partnerships Manager for the Middle East-North Africa)。他的工作是保護推特用戶資訊，同時公布違犯推特安全政策實情。然而法庭證據顯示，阿保阿摩利用其工作特權，進行各種上述非法活動。

興德斯指出，阿保阿摩服務推特期間，必須申報商業活動取得禮物。面臨詢問時，興德斯稱，阿保阿摩試圖欺騙聯邦調查局探員，製作假文件。

法庭證據顯示，阿保阿摩早於2014年12月就收取沙烏地阿拉伯官員的賄賂。根據檢察官興德斯，阿保阿摩在倫敦與一名外國官員會面，收取一只宇舶手表 (Hublot Watch) 。他經由Craigslist，將這只名錶以4萬2000元高價售出。興德斯稱，阿保阿摩非法查詢私人推特帳號，其中包括一名批評沙烏地阿拉伯皇家人士。

控方開審時所提證據顯示，阿保阿摩於2015年2月前往尼巴嫩，當時他的父親住在那兒，阿保阿摩以其父之名，在尼國開設一銀行帳戶，隨後不久，一筆來自沙烏地阿拉伯的10萬元匯款匯入被告所開設帳戶。警方指出，阿保阿摩有權使用這個銀行帳戶。

興德斯說，阿保阿摩繼續以洗錢方式，將10萬元匯入美國。2021年5月阿保阿摩離開推特公司後，他又收到10萬元不明匯款。

推特 沙烏地阿拉伯 皇家

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