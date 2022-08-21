灣區夏日童玩日 台式復古遊戲人氣旺

台灣夜市常見的撈金魚，「移植」到美國就只能用塑膠魚取代。（記者熊移山／攝影）

凱芯文教基金會(TJCF)20日在灣區 舉辦了一場「夏日童玩日」活動，現場擺放了台灣夜市常見的彈珠台、套圈圈、戳戳樂、麻將賓果等遊戲，讓家長及孩子一起接觸台式復古童玩。由於目前疫情尚未停歇，主辦單位採免費預約報名制，分上、下午場，每場只開放140位孩童參加。據主辦單位表示，名額幾乎在開放2分鐘之內就被登記一空，可見大家對這類活動需求度極高。

凱芯文教基金會是非營利機構由嚴惠如（Lulu Roberts）女士在年初創立，基金會致力於為灣區家庭提供一個中華文化教育的平台，也創建以華人幼童為主的共享式親子 活動空間「小書蟲親子圖書館 」。基金會執行長鄭柏均(Patty cheng)表示，華裔家長每次返回故鄉，為了孩子總是會帶著一堆童書返回美國，現在大家可以不必這麼做，因為小書蟲親子圖書館經常更新，並且免費借閱。類似於台灣的親子館，這裡不僅有書還有玩具、教具，同時提供畫畫及音樂才藝課程與各類文化承傳活動，像是圍棋、扯鈴、書法課等。