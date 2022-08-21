灣區夏日童玩日 台式復古遊戲人氣旺
凱芯文教基金會(TJCF)20日在灣區舉辦了一場「夏日童玩日」活動，現場擺放了台灣夜市常見的彈珠台、套圈圈、戳戳樂、麻將賓果等遊戲，讓家長及孩子一起接觸台式復古童玩。由於目前疫情尚未停歇，主辦單位採免費預約報名制，分上、下午場，每場只開放140位孩童參加。據主辦單位表示，名額幾乎在開放2分鐘之內就被登記一空，可見大家對這類活動需求度極高。
凱芯文教基金會是非營利機構由嚴惠如（Lulu Roberts）女士在年初創立，基金會致力於為灣區家庭提供一個中華文化教育的平台，也創建以華人幼童為主的共享式親子活動空間「小書蟲親子圖書館」。基金會執行長鄭柏均(Patty cheng)表示，華裔家長每次返回故鄉，為了孩子總是會帶著一堆童書返回美國，現在大家可以不必這麼做，因為小書蟲親子圖書館經常更新，並且免費借閱。類似於台灣的親子館，這裡不僅有書還有玩具、教具，同時提供畫畫及音樂才藝課程與各類文化承傳活動，像是圍棋、扯鈴、書法課等。
本次活動中的遊戲道具，大多由台灣「原裝」搬來美國，像手撥彈珠台，連來照顧攤位的青少年義工自己都沒玩過，一開始也玩得不亦樂乎。套圈圈的竹藤圈因為只有5.5mm，基金會怕太小另外又買了塑膠9mm的給孩子使用。至於夜市常見的麻將賓果，則改良成麻將對對樂，讓孩子能訓練手眼協調與記憶能力。小書蟲親子圖書館位於中半島蒙洛公園市，更多資訊民眾可上網查詢。
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