我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

加州仇亞通報最多 2年4333起案件 占全美逾1/3

編譯組／綜合報導
歧視亞太裔事件中，加州以4333起最多。（取自Stop AAPI Hate網站）
歧視亞太裔事件中，加州以4333起最多。（取自Stop AAPI Hate網站）

反亞太裔仇恨犯罪倡議團體Stop AAPI Hate近日指出，在2020年3月至2022年3月間，全美共有1萬1467起通報過的歧視亞太裔事件。其中，加州以4333起最多，紐約1840起居次，之後分別是華盛頓州的556起，德州的446起與伊利諾州的367起。

以族裔區分，華裔最多，占43%，韓裔16%居次，菲律賓裔、日裔、越南裔、白人、台裔都在10%以內。性別以女性60%最多，年齡以26歲至35歲比例最高。Stop AAPI Hate與Edelman Data & Intelligence合作的調查更發現，通報案件只是冰山一角，事實上亞太裔每五個就有一人在2020年或2021年碰到歧視事件。

真正觸犯法律的比率為17%，例如舊金山發生陌生人當街辱罵「中國賤人滾回去」，並推倒被害人。但更多的「仇恨事件」不到犯罪程度，只是出於惡意的騷擾。67%的事件涉及不當言詞、文字或不雅手勢，例如加州馬連縣（Marin）的當事人只是要把垃圾丟進公共垃圾桶，一名陌生人就上前質問他為何不戴口罩，並且故意弄出鳳眼（slant eyes）說：「都是你們搞的鬼（指新冠疫情）。」

反仇亞運動在全美各地都有示威活動。（本報檔案照片）
反仇亞運動在全美各地都有示威活動。（本報檔案照片）

名為「Two Years and Thousands of Voices」的報告指出，歧視事件40%發生在公共場合，如街頭、公園、海灘；27%發生在雜貨店、賣場、藥局；10%在網路；9%在大眾運輸工具上。遭遇過歧視事件的人，特別擔心自身的安全，95%以上的人覺得美國並不安全；另外，49%出現憂鬱或焦慮現象，72%認為歧視是他們壓力的最大來源。

整體來說，亞太裔只有49%的人覺得離開家門是件不必擔心的事，65%的亞太裔擔心家人與老人的安全，32%的父母擔心小孩成為同學間亞太歧視的受害者。

至於改善的方法則包括教育、社區調解、立法與執法。其中支持以教育改善的比率最高，整體亞裔有53%；社區調解，亞裔有50%。太平洋島嶼裔對兩項作法的支持率都為58%。

教育具體案例包括解說美國歷史上對亞裔的歧視事件，包括二次世界大戰時日裔遭到集體限制住居的作法，以及各類對於亞太裔社群的誤解。社區調解則包括減少街頭隨意污辱的案件，凸顯這類行為會對當事人造成心理創傷。

歧視 亞裔 教育

上一則

「長條UFO」現蹤加州、俄州、華州上空 多人目擊

下一則

申請大學競爭激烈 學生紛報考SAT、ACT

延伸閱讀

兆彩8億3000萬 史上第三高 南加華人趕搭發財車

兆彩8億3000萬 史上第三高 南加華人趕搭發財車
加州高等學府明年起提供學生墮胎藥 做法先於全美各州

加州高等學府明年起提供學生墮胎藥 做法先於全美各州
奧克蘭港已全面恢復運作 積壓貨物陰霾未散

奧克蘭港已全面恢復運作 積壓貨物陰霾未散
台首爆BA.5社區群聚 高雄船廠1人感染源不明 12確診

台首爆BA.5社區群聚 高雄船廠1人感染源不明 12確診

優勝美地橡樹山火 面積擴大到1.6萬畝 煙飄200哩外

優勝美地橡樹山火 面積擴大到1.6萬畝 煙飄200哩外

熱門新聞

Google是灣區2021年最高薪企業，員工中位數年薪高達29萬5884元。（Getty Images）

灣區最高薪企業 Google、Meta排前2大 年薪均逾29萬

2022-07-21 02:13
谷愛凌在19歲及以下的組別獲得第二名。（取材自Instagram）

金山馬拉松賽 谷愛凌奪分組第二 「自己完全沒有想到」

2022-07-24 23:49
52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和在東屋崙遭3個歹徒劫車槍殺，震驚社區。（取材自GoFundMe捐款頁面）

僅5秒 Uber華人司機家門口遭槍殺 3嫌逃離

2022-07-20 02:20
許多民眾對於接種第二劑加強針並不熱衷。（記者李榮／攝影）

加強針施打不踴躍 專家：部分地區恐「狂猛的覺醒」

2022-07-19 19:42
在記者會上，馮幹和的女友Judy（中）泣不成聲。他的兒子（右）默默安慰。（記者劉先進／攝影）

華人Uber司機劫殺案 嫌犯車尋獲 華促會捐款頁面已募得4.3萬

2022-07-21 02:20
Uber送餐司機馮幹和在劫車案中不幸遇害，震驚社區。（取自GoFundMe捐款頁面）

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

2022-07-20 21:54

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間