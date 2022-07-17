讀者投書／寮國美國人和苗人美國人（四）

李元慶。（圖：作者提供）

為什麼美國政府要拋棄了自己的老搭檔王寶呢？

原來這幾十年，美國對東南亞 外交已經作了大幅調整，尤其近年與宿敵越南 改善關係，通過柔性政策尋回美國昔日在東南亞的影響。實際上，這些國家都是美國的團結對象，崛起的中國已經成為美國真正的對手。美國不希望用武力推翻這些東南亞國家的現政權，也算是接受了上個世紀60至70年代的教訓。

許多苗人僑民十分困惑，認為美國背信棄義，布希政府始亂終棄，把已經失去利用價值的苗族自由鬥士恩將仇報。美國各地苗人靜坐抗議，呼籲還以王寶清白。

6月12日，王寶在繳納150萬美元保釋金後被保釋出獄，等待審判。一直拖到2009年9月18日，對王寶的指控被美國司法部撤銷。聯邦檢察官勞倫斯布朗聲明說，基於本案的整體證據，已經沒有理由再繼續控告王寶。

這也算政府給自己下台階，美國苗人皆大歡喜。

王寶於2011年1月6日因肺炎醫治無效在美國去世，享年81歲。加州Fresno地區是苗人的大本營，為他舉行了隆重葬禮，兩架T-28飛機從頭頂飛過，這是苗族遊擊隊員在越南戰爭中使用過的飛機。許多國會和州議會議員也參加了追悼儀式。葬禮搞了六天，紐約日報等主要媒體都有專文報導。

所以說，苗人是寮國來的，但是同寮國的「寮族」不一樣，語言也不一樣，據說長相也不一樣（老李暫時還沒有這個本事區分）。苗人在越戰中是死心塌地地跟著美國佬，是美國CIA的好哥們。

而寮國人難民多是親美的、或者寮國皇家部隊、效忠前政府的，同苗人還是有區別的。

對了，我們市去年的市長Steve Lee就是苗人，當年他也是示威遊行，幫助王寶將軍釋放的組織者之一。

他在2020年的選舉中失去市長位子，輸給了一位印度錫克族的女將。Steve經常打自己中國牌，他還去過雲南「尋根」，苗人的根底在中國。這是他爭取華人 選民投票的手段吧。我參加過他當年的就職儀式和宴會。

美國的苗人保持著傳統的家族，以及部落的密切聯繫。許多家庭幾代人居住在一起，表兄妹，堂兄弟姐妹，在一個大家庭的保護傘之下。無論是喜事還是喪事，活動安排很隆重。

苗人傳統上結婚年齡小，許多女孩在13、14歲就舉行結婚儀式，這些同美國的法律制度要求都有衝突。許多美國苗人在16、17歲就開始有孩子。

不少苗人到了美國仍然從事農業，種植蔬菜供自己食用，也出售。沙加緬度地區的農民市場(Farmer’s Market) 經常可以看到他們的身影。

美國苗人在教育水準上大大低於美國的平均水準。40%的學生不能高中畢業，要比其他亞裔美國人平均數低了25%，只有14%的有大學教育，是美國平均數的一半。還有生活在貧困線以下的美國苗人占了30%。

在沙加緬度地區，苗人3萬左右。這幾年他們的新年慶祝活動居然在Cal Expo中心舉行，可謂聲勢浩大，因為那裡的場地費就要好幾萬。我們華人這裡的人口數是他們的一倍，至今還沒有敢到這個中心搞新年慶祝，因為花費和預算需要到另外一個數量級別才行。

大家都說雖然苗人在個體成功的程度上遠不及華人，但是他們齊心協力，非常抱團。這裡想要當選政治家，需要抱苗人僑領的佛腳。

華人的社團的數量和種類可謂百花齊放，眼花繚亂，可是總體沒有像苗人那樣眾志成城和團結一致，大家很難走到一起來。（完）