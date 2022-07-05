我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

芝加哥的國慶日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

中華總會館、中華慧妍總會獎學金 開放申請

記者李怡／舊金山報導
中華總會館和中華慧妍總會獎學金開放申請。（記者李怡／攝影）
中華總會館和中華慧妍總會獎學金開放申請。（記者李怡／攝影）

中華總會館與中華慧妍總會4日召開新聞發布會，宣布由總會館及總會合辦的獎學金開始接受報名。今年預計頒發15名，凡灣區應屆高中畢業生並獲大學錄取、平均成績（GPA）3.5以上者，均可申請，報名截止7月18日，並將在7月下旬舉行獎學金頒發儀式。這一優秀學生獎學金發放活動，已經辦了20多年，深受僑胞關注和歡迎。

中華慧妍總會會長徐蘭英感謝捐助獎學金捐助的社團和仁翁善長、社會賢達。她說，獎學金發放從開始每年10名左右到去年已經有27名，成績分數超出預期。同時，獎學金資金也超出預算

徐蘭英說，今年頒發的獎學金數額從300、500到800元不等，主要目的是為鼓勵青少年對學習的重視，激勵他們掌握更多的知識。此舉代表社區對華人子弟不負時光、成就自己這一精神的支持，期盼學子以後可以為華人僑胞服務。

獎學金申請須提交以下資料：填妥的申請表格、高中的正式成績單、彩色照片，包括學習目標、經濟狀況、家庭背景等項目的個人簡歷。總會親屬不得申請，獲獎學生須親自出席頒取獎學金和獎杯，否則將視為自動放棄獲獎資格。獎學金申請可發送至[email protected]，或電話415-279-5250。

有意申請者，可到舊金山華埠駐美中華總會館（地址：843Stockton St., San Francisco, CA 94108）索取表格。相關事項可發送電郵至[email protected]，或電話415-279-5250查詢。

中華總會館總董三邑會館主席關家澄、肇慶總會館主席司徒仲山、岡州總會館主席黃國康、合和主席余健全、慧妍總會會長徐蘭英、慧妍總會共同創辦人李人芝、共同主席張曉春、名譽會長雷溫玉嬋、名譽顧問雷華欽等，出席會議並發表講話，肯定了慧妍總會對學子的支持。

中華總會館和中華慧妍總會獎學金開放申請。(記者李怡／攝影)
中華總會館和中華慧妍總會獎學金開放申請。(記者李怡／攝影)

華人 華埠 預算

上一則

慶祝僑委會90周年 華運會9日點聖火 童振源本周訪灣區

下一則

北加治安惡化 矽谷媽媽協助教導華人以色列格鬥術

延伸閱讀

美南地區青年佛學獎學金受理中

美南地區青年佛學獎學金受理中
同源會休士頓分會華埠小姐 9佳麗亮相

同源會休士頓分會華埠小姐 9佳麗亮相
南加州科工會年會大咖雲集 李開復獻聲

南加州科工會年會大咖雲集 李開復獻聲
南加州中華科工學會年會 大咖雲集

南加州中華科工學會年會 大咖雲集
高考傭兵? 資優生連3年考上北大 賺200萬獎學金

高考傭兵? 資優生連3年考上北大 賺200萬獎學金

熱門新聞

奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

2022-07-03 16:31
專家預測，灣區在舉行過一連串人擠人的大型活動後，新冠病例會顯著增加。（美聯社）

加州新冠感染率居高不下 灣區最嚴重

2022-06-30 02:20
歹徒惡劣的作案手法，讓社區民眾都非常擔心。（聖荷西警方提供）

暴打折磨8旬華裔老人兩小時 聖荷西搶匪落網

2022-06-30 23:05

矽谷房價的三隻燕子

2022-06-30 02:46
南灣地標大美國樂園最快會在六年後關閉。（取自臉書）

土地被開發商買下 矽谷「大美國樂園」六年後恐關閉

2022-06-27 22:47
南灣薩拉度加高中所在的學區被評選為加州最佳學區。（美聯社）

加州10最佳學區 灣區占半數

2022-06-29 02:15

超人氣

更多 >
芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網
俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍
紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃

紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃
芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網
芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片