中華總會館、中華慧妍總會獎學金 開放申請

中華總會館和中華慧妍總會獎學金開放申請。（記者李怡／攝影）

中華總會館與中華慧妍總會4日召開新聞發布會，宣布由總會館及總會合辦的獎學金開始接受報名。今年預計頒發15名，凡灣區應屆高中畢業生並獲大學錄取、平均成績（GPA）3.5以上者，均可申請，報名截止7月18日，並將在7月下旬舉行獎學金頒發儀式。這一優秀學生獎學金發放活動，已經辦了20多年，深受僑胞關注和歡迎。

中華慧妍總會會長徐蘭英感謝捐助獎學金捐助的社團和仁翁善長、社會賢達。她說，獎學金發放從開始每年10名左右到去年已經有27名，成績分數超出預期。同時，獎學金資金也超出預算 。

徐蘭英說，今年頒發的獎學金數額從300、500到800元不等，主要目的是為鼓勵青少年對學習的重視，激勵他們掌握更多的知識。此舉代表社區對華人 子弟不負時光、成就自己這一精神的支持，期盼學子以後可以為華人僑胞服務。

獎學金申請須提交以下資料：填妥的申請表格、高中的正式成績單、彩色照片，包括學習目標、經濟狀況、家庭背景等項目的個人簡歷。總會親屬不得申請，獲獎學生須親自出席頒取獎學金和獎杯，否則將視為自動放棄獲獎資格。獎學金申請可發送至[email protected]，或電話415-279-5250。

有意申請者，可到舊金山華埠 駐美中華總會館（地址：843Stockton St., San Francisco, CA 94108）索取表格。相關事項可發送電郵至[email protected]，或電話415-279-5250查詢。

中華總會館總董三邑會館主席關家澄、肇慶總會館主席司徒仲山、岡州總會館主席黃國康、合和主席余健全、慧妍總會會長徐蘭英、慧妍總會共同創辦人李人芝、共同主席張曉春、名譽會長雷溫玉嬋、名譽顧問雷華欽等，出席會議並發表講話，肯定了慧妍總會對學子的支持。