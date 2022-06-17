陸軍官校北加慶98周年 盼續創黃埔榮耀

中華民國陸軍軍官學校旅美北加州同學會慶祝98周年校慶在聖他克拉拉市舉行。（白曉萍提供）

中華民國 陸軍軍官學校旅美北加 州同學會慶祝98周年校慶日昨在聖他克拉拉市舉行，北加的陸軍官校校友與眷屬，以及僑界領袖等共超過百人齊聚一堂，共同慶祝陸官的校慶。大家一起歡聚，回首往事，也激勵愛國心。

當日由北加州 陸軍軍官學校校友會會長白曉萍領唱陸軍官校校歌，開啟慶祝陸軍官校98周年慶的活動。包括金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、駐舊金山經濟文化辦事處聯絡官吳禎祐、中華民國僑務委員呂玉貞、僑務諮詢委員林美蓮、金山灣區國慶委員會馬倩君等人都前往致意。

白曉萍表示，今年適逢建校98周年校慶，同時也是陸軍官校在高雄鳳山復校的第72周年，「在這個深具意義的日子，我們大家能夠齊聚一堂，『淬勵奮發』繼承先烈先賢承先啟後，並把黃埔精神發揚到極致。」

他表示，淬勵奮發也更寄寓著繼往開來的意思。回顧陸官建校到現在98年，已培養無數國家的中間幹部，黃埔的子弟無一不以「親愛精誠」校訓為終身惕勵，「屢在國家危急存亡之際，挺身而出，犧牲奉獻撼衛國家民族，肩負守護人民安全福祉的重大責任。」

白曉萍說，在即將到來的校慶前夕，希望大家以誠摯的心感謝先烈先賢的犧牲，相信全體黃埔健兒會繼續秉持「以國家興亡為己任，置個人死生於度外」的大無畏精神，續創黃埔榮耀。

白曉萍也表示，感謝所有陸官同學會團隊，以及愛九九樂團的付出，才讓整個活動順暢圓滿，「我常常說善意與幫助就像是一顆球，當你毫不遲疑的將球丟向對你招手的人後，有天當你也在招手時，也會有顆球飛到你的手中，或者還不止一顆。祝福中華民國國運昌隆，大家身體健康，萬事順利，大會成功。」