讀者投書／參觀鹽湖城先驅者博物館 感嘆先人屈辱

2022年5月10日重走中太平洋鐵路歷史之旅訪問團到達終點──猶他州金色道釘國家公園。(強頌今提供)

這是一次特殊而又意義非凡的旅行。我們一行12位成員在紀錄片導演 周敏的帶領下,沿著19世紀主要由華工修築的中太平洋鐵路,一路東行,到達1869年5月10日中太平洋鐵路與太平洋鐵路合龍的地方──猶他州 的普蒙特瑞山谷。剛開始報名的時候,主辦方僑路基金會就開誠布公說,這是一次艱苦的旅行。旅行的線路圖上沒有名勝古蹟或者風光秀麗的景點,只有荒原、沙地、高山,並且人煙稀少。但我們不是去探險,險早已被我們的華工前輩探了。我們今天是為著這條鐵路而去,是為追尋前輩的足跡而去。

今天,我們的行程是從猶他州的鹽湖城返回加州首府沙加緬度、我們幾天前出發的地方。

在離開鹽湖城之前,我們去參觀了先驅者博物館 。博物館坐落在猶他州州政府大廈的西側,這是一幢三層樓的花崗岩建築,外貌堅固結實,像一個個子不高,但肌肉發達的舉重運動員,彷彿這個世界唯有他才能承受猶他的先驅者們厚重的創業歷史。

踏上石階,跨過門檻,我們如同步入猶他州的歷史長廊。在這蜿蜒曲折的長廊內,時間和空間共舞,真實和虛幻共存,我的感覺神經被深度纏繞。猶他州是摩門教徒們胼手胝足,摩頂放踵建起的。猶太州加入聯邦體後幾十年,是體制內唯一的政教合一的州。摩門的長老是這個州的精神領袖,州長得聽他的。活著的揚百翰(Brigham Young,1801-1877)在猶他州,有著比美國總統還要大的影響力。鹽湖城是世界摩門教的首府,所有到鹽湖城來的訪客都會前往摩門教堂參觀,但是摩門教堂正在修建中,不對外開放,我們只得把兩個多小時的時間,投進這座先驅者博物館內。

2022年5月11日重走中太平洋鐵路歷史之旅訪問團踏上回家之路,在大鹽湖邊短暫停留。(強頌今提供)

說實在的話,兩個小時要想參觀完四個樓面(地下還有一層)的展品,那是不可能的。我們只能走馬看花,瀏覽過一幅又一幅曾在猶他州歷史上舉足輕重的人物相片,一個又一個陳列著猶他州開拓者們曾用過的器物的展台。我們的注意力很快被周導吸引到一間不大的半開放的小屋,這間小屋靠牆放著一塊木碑,木碑白底黑字寫著「10 miles of Track, laid in one day April 28th 1869(一天鋪設十英里軌道,1969年4月28日)」。

周敏導演的講解很生動,在她句與句的間隙中我不時地填進點頭和感嘆。當時愛爾蘭移民大多瞧不起華工,他們一個個人高馬大,站在那裡像座鐵塔,而華工身材普遍單薄,廣東四邑人天生矮小,站在愛爾蘭人面前,就像小孩見著大人,得仰著頭看。愛爾蘭人吹噓他們東部那一段鐵路修建得比西段快,因為他們身強力壯。華工不服,有人提出,那就比比看,是驢是馬拉出來遛遛。結果這一遛,把愛爾蘭人的面子遛盡了。1869年4月28日這天,我們華工鋪設完十個哩的鐵軌時,愛爾蘭人僅完成了七英哩。華工創造的這項鋪軌記錄當時被廣為傳頌,小屋裡的這塊木碑就是見證。

華工的勤勞、勇敢、刻苦、耐勞在美洲大陸口口相傳,有口皆碑。這本是我們前輩應得的榮譽,是件好事,可是,豈料這卻給以後全美國的排華埋下了禍根。當時的華工一天才一美元工資,他們的收入僅是愛爾蘭人的一半,可是他們的工效卻比愛爾蘭白人們要高出許多。老闆們用工的時候,當然先選華工,這就無形中奪了許多白人的飯碗。華工在政治上沒有地位,而且是人口上的少數,寡不敵眾。再加華人習慣忍聲吞氣,被人家騎在頭上了,還不敢吭聲,在美國這叢林社會,終被排擠到牆角,還被踩上一腳,被由一幫政治惡人在1882年5月6日制定的臭名昭著的排華法案欺壓了整整60年。是可忍,孰不可忍!

走出先驅者博物館,心中壓抑難以排遣。眼睛是濕的,看出去的世界皆模糊。心裡是痛的,我聽到內心在為前輩遭受的屈辱喊冤。

鹽湖城是我們這次重走中太平洋鐵路之旅的終點。參觀了博物館,高頂奔馳帶著我們踏上了回家的路。在路過大鹽湖的時候,我們看到了聳立在大鹽湖之畔的生命之樹,幾個綠色的球狀體高掛在一根約有五米高的圓形石柱上,這棵人造的生命之樹構思巧妙,寓意深刻。

在這白茫茫的大鹽湖邊上,在這幾乎看不見生命跡象的地方,生命仍存在,浩蕩環宇是生命存在的無垠空間。我的心胸豁然開朗。來日放長,我們華裔今天已見藍天,明天我們的天空,會更藍更遼闊。只要我們不懈地努力和奮發,只要我們為華人的權益勇敢地發聲和抗爭,歷史的悲劇就不會再在美洲大陸重演。

車過生命之樹後,解脫了不少,周敏導演適時安排我們在大鹽湖邊上的一個休息區稍憩。大鹽湖是北美州最大的內陸鹽湖,也是西半球最大的鹹水湖,面積約3800平方公里。來的時候,我們是遠看,遠看不如近看,近看不如走上去看看。信步在鬆軟的結晶鹽體上,有踩在沙地上的感覺,但腳沒有陷入。

這裡沒有樹,沒有鳥,連風都在這兒止步,在這凝聚著寂靜的亙古鹽灘,我驅逐了內心的聒噪,生命不再喧嘩。我放飛思想,放飛心情,張開雙臂擁抱自然,任陽光照進我的胸懷。團友們為我拍了十幾張我放飛時的照片,他們說太帥了,這老小子又年輕了幾十歲。

今晚,我們又回到了內華達州的Carlin住宿,麗珠大姐又為我們準備了豐盛的晚餐。(作者為美國中文作家協會會員)