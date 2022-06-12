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讀者投書／參觀鹽湖城先驅者博物館 感嘆先人屈辱

強頌今
2022年5月10日重走中太平洋鐵路歷史之旅訪問團到達終點──猶他州金色道釘國家公園。（強頌今提供）
2022年5月10日重走中太平洋鐵路歷史之旅訪問團到達終點──猶他州金色道釘國家公園。（強頌今提供）

這是一次特殊而又意義非凡的旅行。我們一行12位成員在紀錄片導演周敏的帶領下，沿著19世紀主要由華工修築的中太平洋鐵路，一路東行，到達1869年5月10日中太平洋鐵路與太平洋鐵路合龍的地方──猶他州的普蒙特瑞山谷。剛開始報名的時候，主辦方僑路基金會就開誠布公說，這是一次艱苦的旅行。旅行的線路圖上沒有名勝古蹟或者風光秀麗的景點，只有荒原、沙地、高山，並且人煙稀少。但我們不是去探險，險早已被我們的華工前輩探了。我們今天是為著這條鐵路而去，是為追尋前輩的足跡而去。

今天，我們的行程是從猶他州的鹽湖城返回加州首府沙加緬度、我們幾天前出發的地方。 

在離開鹽湖城之前，我們去參觀了先驅者博物館。博物館坐落在猶他州州政府大廈的西側，這是一幢三層樓的花崗岩建築，外貌堅固結實，像一個個子不高，但肌肉發達的舉重運動員，彷彿這個世界唯有他才能承受猶他的先驅者們厚重的創業歷史。 

踏上石階，跨過門檻，我們如同步入猶他州的歷史長廊。在這蜿蜒曲折的長廊內，時間和空間共舞，真實和虛幻共存，我的感覺神經被深度纏繞。猶他州是摩門教徒們胼手胝足，摩頂放踵建起的。猶太州加入聯邦體後幾十年，是體制內唯一的政教合一的州。摩門的長老是這個州的精神領袖，州長得聽他的。活著的揚百翰（Brigham Young，1801-1877）在猶他州，有著比美國總統還要大的影響力。鹽湖城是世界摩門教的首府，所有到鹽湖城來的訪客都會前往摩門教堂參觀，但是摩門教堂正在修建中，不對外開放，我們只得把兩個多小時的時間，投進這座先驅者博物館內。 

2022年5月11日重走中太平洋鐵路歷史之旅訪問團踏上回家之路，在大鹽湖邊短暫停...
2022年5月11日重走中太平洋鐵路歷史之旅訪問團踏上回家之路，在大鹽湖邊短暫停留。（強頌今提供）

說實在的話，兩個小時要想參觀完四個樓面（地下還有一層）的展品，那是不可能的。我們只能走馬看花，瀏覽過一幅又一幅曾在猶他州歷史上舉足輕重的人物相片，一個又一個陳列著猶他州開拓者們曾用過的器物的展台。我們的注意力很快被周導吸引到一間不大的半開放的小屋，這間小屋靠牆放著一塊木碑，木碑白底黑字寫著「10 miles of Track, laid in one day April 28th 1869（一天鋪設十英里軌道，1969年4月28日）」。

周敏導演的講解很生動，在她句與句的間隙中我不時地填進點頭和感嘆。當時愛爾蘭移民大多瞧不起華工，他們一個個人高馬大，站在那裡像座鐵塔，而華工身材普遍單薄，廣東四邑人天生矮小，站在愛爾蘭人面前，就像小孩見著大人，得仰著頭看。愛爾蘭人吹噓他們東部那一段鐵路修建得比西段快，因為他們身強力壯。華工不服，有人提出，那就比比看，是驢是馬拉出來遛遛。結果這一遛，把愛爾蘭人的面子遛盡了。1869年4月28日這天，我們華工鋪設完十個哩的鐵軌時，愛爾蘭人僅完成了七英哩。華工創造的這項鋪軌記錄當時被廣為傳頌，小屋裡的這塊木碑就是見證。 

華工的勤勞、勇敢、刻苦、耐勞在美洲大陸口口相傳，有口皆碑。這本是我們前輩應得的榮譽，是件好事，可是，豈料這卻給以後全美國的排華埋下了禍根。當時的華工一天才一美元工資，他們的收入僅是愛爾蘭人的一半，可是他們的工效卻比愛爾蘭白人們要高出許多。老闆們用工的時候，當然先選華工，這就無形中奪了許多白人的飯碗。華工在政治上沒有地位，而且是人口上的少數，寡不敵眾。再加華人習慣忍聲吞氣，被人家騎在頭上了，還不敢吭聲，在美國這叢林社會，終被排擠到牆角，還被踩上一腳，被由一幫政治惡人在1882年5月6日制定的臭名昭著的排華法案欺壓了整整60年。是可忍，孰不可忍！

走出先驅者博物館，心中壓抑難以排遣。眼睛是濕的，看出去的世界皆模糊。心裡是痛的，我聽到內心在為前輩遭受的屈辱喊冤。 

鹽湖城是我們這次重走中太平洋鐵路之旅的終點。參觀了博物館，高頂奔馳帶著我們踏上了回家的路。在路過大鹽湖的時候，我們看到了聳立在大鹽湖之畔的生命之樹，幾個綠色的球狀體高掛在一根約有五米高的圓形石柱上，這棵人造的生命之樹構思巧妙，寓意深刻。 

在這白茫茫的大鹽湖邊上，在這幾乎看不見生命跡象的地方，生命仍存在，浩蕩環宇是生命存在的無垠空間。我的心胸豁然開朗。來日放長，我們華裔今天已見藍天，明天我們的天空，會更藍更遼闊。只要我們不懈地努力和奮發，只要我們為華人的權益勇敢地發聲和抗爭，歷史的悲劇就不會再在美洲大陸重演。 

車過生命之樹後，解脫了不少，周敏導演適時安排我們在大鹽湖邊上的一個休息區稍憩。大鹽湖是北美州最大的內陸鹽湖，也是西半球最大的鹹水湖，面積約3800平方公里。來的時候，我們是遠看，遠看不如近看，近看不如走上去看看。信步在鬆軟的結晶鹽體上，有踩在沙地上的感覺，但腳沒有陷入。

這裡沒有樹，沒有鳥，連風都在這兒止步，在這凝聚著寂靜的亙古鹽灘，我驅逐了內心的聒噪，生命不再喧嘩。我放飛思想，放飛心情，張開雙臂擁抱自然，任陽光照進我的胸懷。團友們為我拍了十幾張我放飛時的照片，他們說太帥了，這老小子又年輕了幾十歲。 

今晚，我們又回到了內華達州的Carlin住宿，麗珠大姐又為我們準備了豐盛的晚餐。（作者為美國中文作家協會會員）

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