扒手伸爪好市多 盜走華人皮夾信用卡3連刷

被盜時，田先生的錢包放在他的肩包中。（記者楊青／攝影）

全國性會員制的好市多 （Costco）大賣場也出現扒手。北加州 矽谷地區一位華人，近日前往當地一家好市多賣場購物，回到家還來不及喝口水就接連接到信用卡 公司電話，才驚覺自己的三張信用卡在短短一小時内在Best Buy和梅西百貨連續遭到盜刷；查看肩包，才發現裡面的皮夾錢包不翼而飛。想來想去，當天除了好市多沒有去過其他地方。「這是成為好市多會員30年以來的第一次」，這位台灣移民長者對當下的公共治安直搖頭。

75歲的Brian田，雖住北加州，但弟弟住在南加州。他對在好市多皮夾被偷，感到不可思議，第一時間和南加州的弟弟分享這起遭遇，並希望透過世界日報，呼籲華人不管住在加州哪裡，即使連去他一向認為購物很安全的好市多，都有必要提高警覺。

Brian田不久前去桑尼維爾（Sunnyvale）好市多購物，「我當時帶一個肩包，斜掛胸前，皮夾錢包放在肩包中」。出門想買些啤酒，進好市多大門時，他將會員信用卡從錢包中拿出來，方便進門查看和後來付帳。他在購買啤酒時，雙手要去搬一箱24瓶酒，所以一度將身上的肩包推到後面。他回憶，肩包當時掛在自己的右肩下方，拉鍊口半開。購物後，田先生直接回了家。

田先生說，他雙手搬啤酒箱時，身上的肩包和裡面的錢包處於這種狀況。（田先生提供）

回家不到半小時，田先生突然收到Chase銀行信用卡公司兩通電話。第一個電話說，你的信用卡在Best Buy有2570多元的消費，懷疑是詐騙，所以打電話查證；第二個電話也顯示在Best Buy的消費，同樣的金額，但是用的是田先生另一張信用卡。意味著刷卡人在第一張信用卡被拒絕後，又試用第二張信用卡。

田先生這才意識到錢包出了問題，打開肩包，發現裏面的皮夾已不翼而飛。田先生說，他的肩包那天購物時一直沒有離開過自己，從好市多購物後馬上回家，出門前也沒有去過其它地方。他的肩包有兩個手掌深，而且較貼身，如果有人伸手去摸，會有感覺。所以照情況和時間研判，應該是在他搬啤酒箱時，被人用鈎子趁其不備時勾走了錢包。

更讓他吃驚的是，在他接到信用卡公司的查證電話，並著手和信用卡公司聯絡辦理停卡手續時，他手機出現了一條文字簡訊，是他的另一張信用卡公司詢問，是否正在梅西百貨採購450多元物品？

田先生表示，所幸他對信用卡防盜一直很謹慎，信用卡平常設有警告，消費一元以上都會給他送來提示，看看是否他使用。同時，他還給信用卡設立鎖卡功能，一旦發現被人盜用，馬上鎖卡止血，再去打電話告訴信用卡公司。所以這一次，雖然三張信用卡被盜用，但歹徒都沒有得逞。不過，他皮夾裡的200多元現金有去無回。

田先生表示，如果真是在好市多被竊，代表扒手魔掌已伸向了全國性會員制的大賣場，這是他完全想不到的事情。長期以來因為對好市多的購物環境非常放心，大賣場的門衛和保安都較好，所以購物時完全沒有注意到周邊是否有異常。他認為如果小偷真的伸向了好市多，是否集團作案也令人猜測。此外，更可怕的是，亞裔年長者是否成為扒手的目標呢？尤其是當地的華人和亞裔約40%左右。

被盜時，田先生的錢包放在他的肩包中。（田先生提供）

事發後，田先生打電話給好市多總部並轉接桑尼維爾分部經理，經理表示會記錄下來，暫時還沒有對此事發表任何評論。