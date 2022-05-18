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屋崙華埠華人超市 2天2起砸車搶劫

記者劉先進╱屋崙報導
圖為搶劫嫌犯的作案車輛。（警方供圖）
圖為搶劫嫌犯的作案車輛。（警方供圖）

屋崙華埠7街夾Harrison的華人超市，15日和16日分別發生兩起砸車搶劫。作案手法類似，警方研判應為同一夥人所為，劫匪可能因為該超市靠近高速路，搶劫得手後可迅速逃跑，警方目前正在偵察中。

一名受害者15日購物後，將手提包放在右邊副駕駛位置上，準備離開。劫匪開著黑色BMW過來直接砸破車窗，搶走手提包，其中有手機、少量現金等。受害者均未受傷。超市男東主試圖追趕賊人，但沒有成功。

警方說，在屋崙東12街，16日早上也有類似搶劫。最終，警方安排直升機追捕，將黑色的BMW圍堵，抓住兩個嫌犯，另有1個嫌犯跳上捷運逃跑。超市東主Jennifer 17日說，警方已到現場取證，拿走監控錄像。

東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林表示，16日上午9時許，一名華人女性在超市購物出來，坐到車子駕駛位上，將手提包放在右邊座位，準備開車離開。賊人駕駛黑色BMW車過來，快速砸破右邊車窗，搶走手提包，其中包含手機、車鑰匙、若干現金等。

Jennifer說，他丈夫勇敢站出來追趕劫匪，但沒有成功，事後很快報警。因為受害者鑰匙被搶走，所以還叫了拖車服務。

警方知情人士告訴本報，16日早上，距離超市搶劫案發生前30分鐘，在東14街一超市門口，也有人被用類似手法搶劫，相當於兩天內3起搶劫。接到報警後，警方馬上出動車輛和直升機圍堵，在屋崙果谷捷運站（Fruitvale）將劫匪車BMW堵住，劫匪慌亂中撞壞車輛，一個劫匪跳上捷運逃之夭夭。警方抓住2個劫匪，正在調查此案。

捷運 屋崙 華人超市

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