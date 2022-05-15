緬懷鐵路華工 奏響民族音樂

加州首府沙加緬度市老城區的加州鐵路博物館。（特約記者李克／攝影）

為慶祝橫貫美洲大陸太平洋鐵路建成153周年及19世紀中葉華工為鐵路建設做出的突出貢獻，加州 鐵路博物館 、加州鐵路博物館基金會、紫色絲綢音樂教育 基金會及長城青年管弦樂團（Great Wall Youth Orchestra, GWYO）本月7日舉行了「全體乘坐──東行列車（All Aboard-The Eastbound Train）」表演，近200人到場。

演出地點在加州鐵路博物館，博物館位於加州首府沙加緬度市老城州立歷史公園。演出活動首先由長城青年管弦樂團演出中國經典民族樂曲，長城青年管弦樂團位於屋崙，由中國傳統樂器組成的樂隊演奏中國民族音樂，弘揚中國文化。

樂隊成員由中小學生及大學生組成。學校教授中國樂器演奏，演奏曲目展現了樂隊的中國樂器高水準技能，這次演出劇碼包括「昭君出塞」、「中國功夫」等。

第二個演出節目是放映由灣區華人導演周敏拍攝的19世紀中葉華工建築鐵路一段難忘的歷史回憶記錄片「回家（Going Home）」。周敏原本是一名華人記者，也是舊金山灣區的獨立電影製作人。

長城青年管弦樂團（Great Wall Youth Orchestra, GWYO）演奏中國民樂（特約記者李克／攝影）

周敏專注於講述華裔移民故事，回憶被遺忘的歷史，「回家」是周敏最著名的紀錄片之一，她於2022年初完成了此作品。紀錄片講述了內華達州小鎮卡林市（Carlin）偶然發現了13個鐵路華工的遺骸和棺木，經過25年的輾轉，終於下葬的故事。

卡林市曾是1860年代太平洋中央鐵路上的一座火車停靠站，火車帶給小鎮空前的繁榮，然而自1980年以來，隨著火車站關閉，卡林市的人口也大幅減少了。1996年卡林市一戶居民挖掘後院時，赫然發現13具華工拓荒者的遺骸，透過進一步研究歷史，發現數百名中國人曾定居在卡林市，由於19世紀後期全美醞釀反華情緒，這些先驅者遭受了殘酷的虐待，並逐漸從卡林市的歷史消失了。

2018年周敏從加州聖約瑟出發，驅車1萬多英里，探望卡林十多次，採訪、拍攝這個13名華工背井離鄉，艱苦奮戰的故事。紀錄片最後描述了卡林市民歡迎這13名華工遺體歸來。經過了流放20多年，他們終於可以永久地埋葬在卡林市，找到了最後平靜的天堂，並被卡林市政府授予「我們鎮最年久的公民」榮譽稱號。

紀錄片「回家」導演周敏（左）暢談拍片時的心路歷程。（特約記者曾洪／攝影）

這部紀錄片在2019年和2020年矽谷亞太電影節開幕之夜放映，並在全美各地獲得許多獎項。周敏7日表示，拍攝過程她有相當深刻的感受，她認為華裔在美國這個少數群體中，不應該只專注於個人事業上的成功，以及累積個人的財富，同時應在政治上多爭取權益，掌握更多發言權，並在美國社會中大力弘揚中華文化。

「全體乘坐──東行列車」活動組織者暨長城青年管弦樂團幹部Joseph Lee表示，她是一位資深教育者，曾在小學、中學擔任校長，目前雖已退休，但仍非常熱心關注華人社團，退休後回歸社會，積極做義工替社區活動做貢獻，特別是社區華人活動。

她表示，她也致力於英文、中文雙語教育，並擔任學校教育系主任，長城青年管弦樂團不僅幫助華裔學生學習中國樂器，同時也幫助其他族裔學生學習，並接受中國樂器，尤其可以讓低收入學生藉此學習音樂教育，透過音樂學習中國歷史。Joseph Lee表示，希望可以用自己豐富的知識教育年輕的一代，並弘揚中國文化。