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饒影凡變尤尼佑 中文選票譯名鬧雙包 聖荷西選民需注意

記者王子涵／舊金山報導
饒影凡的名字被部分縣選務局改為音譯的「尤尼‧佑」。（記者王子涵／舊金山攝影）
饒影凡的名字被部分縣選務局改為音譯的「尤尼‧佑」。（記者王子涵／舊金山攝影）

多年來華裔候選人向選務局提交姓名時，總會陷入到姓名的麻煩，處理不好就會出現中文、英文、音譯中文三個名字的窘境。加州主計長（California State Controller）候選人饒影凡（Yvonne Yiu）近日就遇到這樣的情況，部分縣選務局印發的選票中，在將她的名字譯成中文時寫成「尤尼‧佑」。

饒影凡周一（9日）上午到舊金山華埠花園角廣場向選民說明情況，避免混淆視聽，同時答謝社會各界的支持；近百名華埠居民、社區領袖、商戶代表到達現場，支持饒影凡參選。

饒影凡表示，她上報給選務局的是自己的中文名字饒影凡，但是後來又被通知填寫的表格僅限於洛杉磯選務局。「可能是我漏掉了信息，或是選務局沒有和我說明清楚。我的律師趕忙補救，但是這已經太晚了。」饒影凡說，「洛杉磯縣和舊金山市選票上的姓名都是對的，但是聖荷西市的選票上出現尤尼佑的名字，所以我想站出來告訴大家，無論是哪個名字，這都是我。」

隨著華裔人口及華裔選民人數不斷增加，候選人同時使用中文姓名以獲得華裔選民好感的例子數不勝數。2019年7月1日通過的AB57提案，就規範加州非華裔候選人的中文譯名；非華裔候選人只有在兩種情況下可以自己決定中文名：出生時即有中文姓名，或使用其自選中文姓名兩年以上，否則只能使用音譯方式譯出的中文名。

到場支持饒影凡的前東灣學區委員王耀明（Jeff Wang），感謝華人權益促進會為提高華裔選民投票做出的貢獻；他說：「他們喚醒了我們的選民。舊金山每一個美國人出來競選都要有一個中文的名字，這是他們的貢獻，希望在整個加州都能夠起到作用。」

王耀明也分享自己在之前競選中遇到的名字問題；「首先，他們不讓我用中文名字登記，我說我必須要用中文名字，結果在阿拉米達市的選票上就出現我兩個不同的中文名字，加上英語就有三個。」王耀明表示，州政府要尊重我們華人的權益，尊重我們的華人名字，「出現這樣的事我一點都不意外，不過我還是要呼籲大家站出來，支持饒影凡。」

饒影凡表示，去追究已經太晚了，她現在只能盡力補救。

華裔 加州 舊金山

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