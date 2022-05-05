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競選加州主計長 陳仁宜羅蘭岡造勢

記者啟鉻／綜合報導
陳仁宜在造勢活動上向支持者保證，一定守護好加州的錢包。（記者啟鉻／攝影）
陳仁宜在造勢活動上向支持者保證，一定守護好加州的錢包。（記者啟鉻／攝影）

加州主計長（State Controller）唯一共和黨籍參選人陳仁宜（Lanhee J. Chen），日前在南加州友人支持下，於聖蓋博谷東區舉行初選造勢活動。陳仁宜是史丹福大學胡佛研究院研究員暨公共政策專家，當天有多位華裔社區人士參加。

第38選區國會眾議員競選人、核桃市市長秦振國出席相挺。前加州參議員及共和黨參議會領袖夏樂柏和何美湄夫婦召集。

此次造勢活動在羅蘭岡凱悅酒店舉行，對陳仁宜頗具意義。因為他是羅蘭高中畢業生，這次回到羅蘭岡造勢，讓他非常親切。他說，身為華人選民，最關鍵的事是選出一位稱職的領導者，充分暸解如何服務社區，知道如何守護管好加州財務，讓加州持續向好的方向發展，「讓我們的健保更好，讓我們的公共設施更完善」。但長期以來，真正代表華人社區的領導者並不多，希望華人選民投票支持他當選。

他說，6月7日就是初選投票日，希望支持者通過社交媒體告訴其他選民，為他參選加州主計長投下贊成票。他感謝在場的支持者，指出若通過初選，就有可能在11月決選中取勝。他能為加州財務管理提供更有力的保障。

目前參選加州主計長的候選人共六位，其中兩名華裔，分別是陳仁宜和蒙特利公園市議員饒影凡（Yvonne Yiu），陳仁宜是唯一共和黨人。

陳仁宜父母來自台灣，他在聖蓋博谷成長，羅蘭岡完成高中學業，在哈佛大學獲得包括政治及法律博士等四個學位，他有豐富的公共政策及管理經驗，曾為共和黨總統候選人羅穆尼擔任競選主要幕僚。

加州 共和黨 華人

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