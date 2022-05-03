我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：考慮用所有工具應對通膨 降中國關稅非首選

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

不間斷巡邏427天 華埠社安隊將成台山同鄉會常設機構

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市長薛麗比特別策畫聯繫員時晨光（左）代表市長，屋崙市議長勵琪（右），均向東灣台山同鄉會主席馬作林（中）頒發獎狀。（記者劉先進／攝影）
屋崙市長薛麗比特別策畫聯繫員時晨光（左）代表市長，屋崙市議長勵琪（右），均向東灣台山同鄉會主席馬作林（中）頒發獎狀。（記者劉先進／攝影）

東灣台山同鄉會成立20周年慶祝會1日晚在屋崙舉行。會上透露，同鄉會華埠社安隊已不間斷巡邏427天，將成為常設機構，繼續維護華埠治安。

中國駐舊金山總領館僑務處處長楊雪峰、州眾議員米婭·邦塔（Mia Bonta）辦公室代表黃斯林（Silin Huang）、屋崙市長薛麗比特別策畫聯繫員時晨光、東灣國慶委員會執行主席黃建成、阿拉米達市長阿什克拉夫特（Marilyn Ezzy Ashcraft）、屋崙市議會議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）、屋崙警局副警長黃家華（Clifford Wong）等出席活動。

東灣台山同鄉會成立20周年慶會1日在屋崙舉行。（記者劉先進／攝影）
東灣台山同鄉會成立20周年慶會1日在屋崙舉行。（記者劉先進／攝影）

東灣台山同鄉會主席馬作林表示，同鄉會已走過20個春秋；成立的首個十年，確立了愛國愛鄉、凝聚鄉情、服務鄉親的創會宗旨。之後，各界主席和會員承前啟後、繼往開來，踐行創會宗旨，發揚光大，奠定了同鄉會的健康發展的基礎。進入第二個十年，同鄉會設定團結、民主、奉獻、進取的宗旨，並推動制度化，年輕化、多樣化和年輕化。同鄉會也不斷壯大，從100多個會員，發展到如今的400多個會員。步入第三個十年，希望補短板、抓落實、促提速。

東灣台山同鄉會主席馬作林說，華埠社安隊已不間斷巡邏427天，將成為常設機構，繼續...
東灣台山同鄉會主席馬作林說，華埠社安隊已不間斷巡邏427天，將成為常設機構，繼續維護華埠治安。（記者劉先進／攝影）

馬作林說，考慮到仇恨亞裔風潮，同鄉會去年3月成立社安隊，連續巡邏427天，護衛華埠治安。他希望總結經驗，將社安隊設為常設機構，由同鄉會旗下社區服務部管理，為維護華人共同家園做出應有的貢獻。

楊雪峰表示，代表中國駐舊金山總領館，熱烈祝賀東灣台山同鄉會成立20周年，希望同鄉會以此為新起點，秉持創會初心使命，為維護僑胞權益，促進僑社發展，為支持祖籍國發展，實現中國統一，為弘揚中華優秀文化，促進中美友好合作，做出新的貢獻。

他說，美國仇華仇亞時有發生，同鄉會去年3月組建社安隊，與當地警方攜手，為維護僑胞生命財產安全和經濟社會發展做出應有貢獻，對此深表讚賞和敬佩。仇華仇亞問題的根源，在於美國一些政客對華錯誤認知，採取錯誤的對華政策，對中國污衊和打壓；「也希望僑胞在維護治安的同時，盡己所能，從根源上解決問題。希望大家發揮自身融通中美的優勢，向美國主流社會介紹真實的中國，增進中美相互了解和友誼，為促進中美關係重回正軌，做出新的努力和貢獻。」

黃建成說，大家近三年沒有團聚，如今濟濟一堂非常難得；他祝福說，希望東灣台山同鄉會在馬作林的帶領下，業務蒸蒸日上，大家身體健康，家庭幸福。

黃斯林、時晨光、勵琪等人均稱讚社安隊巡邏華埠做出的貢獻；時晨光代表市長，向同鄉會頒發獎狀，勵琪及屋崙華埠社區促進會（OCIC）副主席周能源也頒發獎狀。

華埠 屋崙 舊金山

上一則

黃中華二度出任中華總會館總董

下一則

屋崙美麗湖半年驚傳4起謀殺案 議員關切

延伸閱讀

華埠抗爭再下一城 紐約格蘭街遊民所取消

華埠抗爭再下一城 紐約格蘭街遊民所取消
華埠5級大火 6名消防員受傷

華埠5級大火 6名消防員受傷
華埠反仇恨散步 籲社區團結

華埠反仇恨散步 籲社區團結
屋崙華埠藥房 遭6賊租借卡車倒車撞門盜竊 僅偷一些止咳糖漿

屋崙華埠藥房 遭6賊租借卡車倒車撞門盜竊 僅偷一些止咳糖漿
美東河南同鄉會 慶亞太裔傳統月

美東河南同鄉會 慶亞太裔傳統月

熱門新聞

月膳小廚從兩個爸爸自己做起，一路茁壯到現在公司內已有十多個工作人員，業績逐步成長。（記者江碩涵／攝影）

矽谷爸爸體恤太太坐月子 新創月子餐公司受到歡迎

2022-04-29 16:07
美國防疫逐漸鬆綁後，旅遊的人潮明顯變多。（記者李榮／攝影）

台灣防疫3+4上路 海歸維持10+7 矽谷僑胞有意見

2022-04-26 19:34
1999年的1月，28歲的女子瓦德麗在家中被謀殺。23年後，州總檢察長邦塔（Rob Bonta）等召開聯合記者會宣布，透過加州家族DNA搜索計畫，確定亨德森（Jerry Lee Henderson）為兇手。（記者劉先進／翻攝）

靠家族DNA搜索 東灣23年前謀殺案兇手找到了

2022-04-26 13:20
規定放寬但病例膨脹，專家稱，民眾感染風險如何現在起需自己來權衡。（美聯社）

規定放寬確診激增 專家：感染風險自己負責

2022-04-28 02:18
專家分析，租或買無單一簡易答案，首要考慮個人需求與財務狀況。(Getty Images)

灣區城市房價租金齊漲 買屋好還是租屋好？

2022-04-25 13:08
死者瓦德麗的家人，質疑警方不願公開兇手名字。迫於壓力，警方才公開。（記者劉先進 ／翻攝）

家族DNA搜索 北加找到23年謀殺懸案兇手

2022-04-25 19:47

超人氣

更多 >
亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高
賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹
遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓
全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力

全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力