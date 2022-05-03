不間斷巡邏427天 華埠社安隊將成台山同鄉會常設機構

屋崙市長薛麗比特別策畫聯繫員時晨光（左）代表市長，屋崙市議長勵琪（右），均向東灣台山同鄉會主席馬作林（中）頒發獎狀。（記者劉先進／攝影）

東灣台山同鄉會成立20周年慶祝會1日晚在屋崙 舉行。會上透露，同鄉會華埠 社安隊已不間斷巡邏427天，將成為常設機構，繼續維護華埠治安。

中國駐舊金山 總領館僑務處處長楊雪峰、州眾議員米婭·邦塔（Mia Bonta）辦公室代表黃斯林（Silin Huang）、屋崙市長薛麗比特別策畫聯繫員時晨光、東灣國慶委員會執行主席黃建成、阿拉米達市長阿什克拉夫特（Marilyn Ezzy Ashcraft）、屋崙市議會議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）、屋崙警局副警長黃家華（Clifford Wong）等出席活動。

東灣台山同鄉會成立20周年慶會1日在屋崙舉行。（記者劉先進／攝影）

東灣台山同鄉會主席馬作林表示，同鄉會已走過20個春秋；成立的首個十年，確立了愛國愛鄉、凝聚鄉情、服務鄉親的創會宗旨。之後，各界主席和會員承前啟後、繼往開來，踐行創會宗旨，發揚光大，奠定了同鄉會的健康發展的基礎。進入第二個十年，同鄉會設定團結、民主、奉獻、進取的宗旨，並推動制度化，年輕化、多樣化和年輕化。同鄉會也不斷壯大，從100多個會員，發展到如今的400多個會員。步入第三個十年，希望補短板、抓落實、促提速。

東灣台山同鄉會主席馬作林說，華埠社安隊已不間斷巡邏427天，將成為常設機構，繼續維護華埠治安。（記者劉先進／攝影）

馬作林說，考慮到仇恨亞裔風潮，同鄉會去年3月成立社安隊，連續巡邏427天，護衛華埠治安。他希望總結經驗，將社安隊設為常設機構，由同鄉會旗下社區服務部管理，為維護華人共同家園做出應有的貢獻。

楊雪峰表示，代表中國駐舊金山總領館，熱烈祝賀東灣台山同鄉會成立20周年，希望同鄉會以此為新起點，秉持創會初心使命，為維護僑胞權益，促進僑社發展，為支持祖籍國發展，實現中國統一，為弘揚中華優秀文化，促進中美友好合作，做出新的貢獻。

他說，美國仇華仇亞時有發生，同鄉會去年3月組建社安隊，與當地警方攜手，為維護僑胞生命財產安全和經濟社會發展做出應有貢獻，對此深表讚賞和敬佩。仇華仇亞問題的根源，在於美國一些政客對華錯誤認知，採取錯誤的對華政策，對中國污衊和打壓；「也希望僑胞在維護治安的同時，盡己所能，從根源上解決問題。希望大家發揮自身融通中美的優勢，向美國主流社會介紹真實的中國，增進中美相互了解和友誼，為促進中美關係重回正軌，做出新的努力和貢獻。」

黃建成說，大家近三年沒有團聚，如今濟濟一堂非常難得；他祝福說，希望東灣台山同鄉會在馬作林的帶領下，業務蒸蒸日上，大家身體健康，家庭幸福。

黃斯林、時晨光、勵琪等人均稱讚社安隊巡邏華埠做出的貢獻；時晨光代表市長，向同鄉會頒發獎狀，勵琪及屋崙華埠社區促進會（OCIC）副主席周能源也頒發獎狀。