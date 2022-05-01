台灣6度叩關WHA 僑務委員李漢文號召 南灣12僑社發聲

以「台灣加入世界衛生大會第六次叩關」為主題，僑務委員李漢文號召的12個台灣僑社一同發聲。(記者熊移山／攝影)

5月22日到28日，就是第75屆的世界衛生大會(WHA )召開年會的日子，台灣政府目前尚未收到邀請函。為此，金山與南灣12個台灣重要僑社4月30日一同站出來，召開記者會，呼籲WHA要以健康不分國界的原則，拋開政治壓力，讓台灣一同加入參與世界衛生行列。

以「台灣加入世界衛生大會第六次叩關」為主題，僑務委員李漢文號召的12個台灣僑社一同發聲。駐金山經濟文化辦事處副處長朱永昌及金山灣區文教中心主任莊雅淑，也到場支持。

朱永昌表示，常態性加入WHA會議、活動、機制，一直是台灣政府和人民所共同期待的目標。過去兩年，台灣在防疫 的表現以及對世界各國的援助，都已經向世界證明台灣是一股良善的力量，有能力一起為世界衛生盡一份力。

莊雅淑則說，WHA應該依照本身的憲章規定「衛生和健康是基本人權」的普世價值，沒有人應該被排除在外，像新冠這樣的疫情，惟有世界共同合作才能做到防疫。

僑務委員李漢文則強調，4月27日美國眾議院以425票對0票一致通過「幫助台灣恢復世界衛生組織的觀察員地位」議案，這就代表台灣的抗疫已經受到國際得肯定。她也呼籲全美各社團和僑胞，一人一信寫給聯合國、WHA及美國政界，讓世界的力量支持台灣。

北加州中興大學校友會副會長連偉齡在發言時激動的表示，她很擔心台灣因為多次叩關失敗而喪失信心，所以國外僑社的聲援對台灣人民是很重要的一個支柱。

除了記者會之外，世華婦女會也已經規畫，5月8日從文教中心出發的「挺台灣進世衛的海陸空遊行 活動」。而台灣志工社社長潘秀蘭呼籲僑界，這項活動應該不分黨派，大家一起支持，而且志工社也已經向舊金山市府申請，計畫在5月14日在市府前遊行，讓美國主流社會及媒體也聽到台灣的聲音。