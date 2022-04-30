我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩：必要時將先發制人 遏止敵方核威脅

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

7年來為金寶公園打掃 灣區華人特殊兒童之友「植樹」走入社區

記者熊移山／金寶市報導
三位學員一組，一起親手挖洞種下楓樹樹苗，希望自己不久的將來也像一樣為環境為社區盡一分力。(記者熊移山／攝影)
三位學員一組，一起親手挖洞種下楓樹樹苗，希望自己不久的將來也像一樣為環境為社區盡一分力。(記者熊移山／攝影)

舊金山灣區的華人特殊兒童之友會（FCSN） 29日上午在矽谷金寶公園(Campbell Park)舉辦種植七棵楓樹活動，宣告在疫情緩和後，學童們要繼續走進社區，為社區服務。

FCSN的學童，過去七年來每周兩次主動為金寶市的三個公園進行整理打掃。在疫情逐漸緩和，為了感謝這一群志工，金寶市市長雷斯尼可夫（Paul Resnikoff）與金寶扶輪社卡森(Rober Carlson)舉辦了一場植樹典禮，感謝他們為社區做出的貢獻。

雷斯尼可夫表示，大家都知道樹木對環境的重要，也希望藉由這個活動讓社會知道FCSN多年來為社區做出的貢獻。這也代表這群孩童可以自食其力。

華人特殊兒童之友會在金寶市金寶公園種植七棵楓樹，藉由前人種樹後人乘涼的含意，代表...
華人特殊兒童之友會在金寶市金寶公園種植七棵楓樹，藉由前人種樹後人乘涼的含意，代表教育這群發育障礙的學童，未來是對社會有極大的幫助。(記者熊移山／攝影)

FCSN執行長葉愛卿（Sylvia Yeh）表示，FCSN是專門協助家中有發育障礙者的孩童或成年人，其中以腦性麻痺、自閉症為主，在佛利蒙市和聖荷西市共有三個中心，接收近200位的學員。雖然學員們在社交及溝通能力上有障礙，但多數在經過半年以上的訓練後，就會安排他們練習做一些簡單工作融入社會。比如說送餐給獨居老人、圖書館內協助整理書籍、協助公益單位分裝產品或是像金寶市的公園清理工作。希望藉由社區服務融入社會進而自食其力。

葉愛卿說，送餐給獨居老人的工作一直是最受歡迎的項目，每周四次、每次約十戶的獨居老人都非常開心見到這群善良的志工，因為他們除了送餐以外還會留下來陪老人聊天，關懷他們的生活起居。另外學員們如果狀況比較好，就可以前往像沃爾瑪、TJ Max打工賺錢自食其力。

現場在金寶市市府樹木學家修津斯基（Bob Siudzinski）團隊帶領下，協助由來自FCSN的學員分別種下三棵楓樹。學員興奮的學習如何將樹苗移植到地上，洞要挖多深、樹要埋多深、如何拆開樹苗花盆、如何整理樹苗、如何固定樹苗，看似簡單的植樹其實學問不少，讓學員們度過了一個寓教於樂的上午。

獨居老人 疫情 灣區

上一則

生計回饋母親甜到心之溫馨禮品

下一則

加州零售盜竊集團偷百萬元商品 2首腦判16月

延伸閱讀

舊金山衛生官員發現 Omicron子變體病毒更具傳染性

舊金山衛生官員發現 Omicron子變體病毒更具傳染性
華人特殊兒童之友協會 植樹走入社會

華人特殊兒童之友協會 植樹走入社會
紐約亞太裔社區預算翻倍 民代喜迎傳統月

紐約亞太裔社區預算翻倍 民代喜迎傳統月
羊、小羊人成上海染疫者代名詞 專家：不尊重人

羊、小羊人成上海染疫者代名詞 專家：不尊重人
Z世代湧入 灣區租房市場再度炙手可熱

Z世代湧入 灣區租房市場再度炙手可熱

熱門新聞

加大與州大共約36萬名學生今秋起可獲「中產階級獎學金」。(美聯社)

加大、州大36萬學生 今秋起可獲「中產階級獎學金」

2022-04-21 02:11
男子拿著刀叉，在華埠恐嚇路人。（學生義工黃泳新和曹彥斌供圖）

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華裔學生狂奔500米報警

2022-04-24 23:13
在舊金山市北灘，一位亞裔女子光天化日之下遭襲擊。嫌犯被抓到後，警方將其用擔架帶走。（電視新聞截圖）

舊金山亞裔女 北灘光天化日之下遭襲

2022-04-24 02:20
1999年的1月，28歲的女子瓦德麗在家中被謀殺。23年後，州總檢察長邦塔（Rob Bonta）等召開聯合記者會宣布，透過加州家族DNA搜索計畫，確定亨德森（Jerry Lee Henderson）為兇手。（記者劉先進／翻攝）

靠家族DNA搜索 東灣23年前謀殺案兇手找到了

2022-04-26 13:20
美國防疫逐漸鬆綁後，旅遊的人潮明顯變多。（記者李榮／攝影）

台灣防疫3+4上路 海歸維持10+7 矽谷僑胞有意見

2022-04-26 19:34
規定放寬但病例膨脹，專家稱，民眾感染風險如何現在起需自己來權衡。（美聯社）

規定放寬確診激增 專家：感染風險自己負責

2022-04-28 02:18

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員