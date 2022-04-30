7年來為金寶公園打掃 灣區華人特殊兒童之友「植樹」走入社區

三位學員一組，一起親手挖洞種下楓樹樹苗，希望自己不久的將來也像一樣為環境為社區盡一分力。(記者熊移山／攝影)

舊金山灣區 的華人特殊兒童之友會（FCSN） 29日上午在矽谷金寶公園(Campbell Park)舉辦種植七棵楓樹活動，宣告在疫情 緩和後，學童們要繼續走進社區，為社區服務。

FCSN的學童，過去七年來每周兩次主動為金寶市的三個公園進行整理打掃。在疫情逐漸緩和，為了感謝這一群志工，金寶市市長雷斯尼可夫（Paul Resnikoff）與金寶扶輪社卡森(Rober Carlson)舉辦了一場植樹典禮，感謝他們為社區做出的貢獻。

雷斯尼可夫表示，大家都知道樹木對環境的重要，也希望藉由這個活動讓社會知道FCSN多年來為社區做出的貢獻。這也代表這群孩童可以自食其力。

華人特殊兒童之友會在金寶市金寶公園種植七棵楓樹，藉由前人種樹後人乘涼的含意，代表教育這群發育障礙的學童，未來是對社會有極大的幫助。(記者熊移山／攝影)

FCSN執行長葉愛卿（Sylvia Yeh）表示，FCSN是專門協助家中有發育障礙者的孩童或成年人，其中以腦性麻痺、自閉症為主，在佛利蒙市和聖荷西市共有三個中心，接收近200位的學員。雖然學員們在社交及溝通能力上有障礙，但多數在經過半年以上的訓練後，就會安排他們練習做一些簡單工作融入社會。比如說送餐給獨居老人 、圖書館內協助整理書籍、協助公益單位分裝產品或是像金寶市的公園清理工作。希望藉由社區服務融入社會進而自食其力。

葉愛卿說，送餐給獨居老人的工作一直是最受歡迎的項目，每周四次、每次約十戶的獨居老人都非常開心見到這群善良的志工，因為他們除了送餐以外還會留下來陪老人聊天，關懷他們的生活起居。另外學員們如果狀況比較好，就可以前往像沃爾瑪、TJ Max打工賺錢自食其力。

現場在金寶市市府樹木學家修津斯基（Bob Siudzinski）團隊帶領下，協助由來自FCSN的學員分別種下三棵楓樹。學員興奮的學習如何將樹苗移植到地上，洞要挖多深、樹要埋多深、如何拆開樹苗花盆、如何整理樹苗、如何固定樹苗，看似簡單的植樹其實學問不少，讓學員們度過了一個寓教於樂的上午。