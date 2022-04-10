成立APAPA 尹集成獲頒總統終身成就獎

尹集成（C.C. Yin）獲白宮頒發總統終身成就獎。（記者錢曉攝影）

亞太公共事務聯盟（APAPA）共同創辦人尹集成（C.C. Yin）獲得白宮 頒發總統終身成就獎（The President's Lifetime Achievement Awards ），此獎項目的是表彰全國傑出領導人對國家的貢獻與付出，以及展現了模範品格和無與倫比的領導能力的人，讓這些領導人能產生更積極的影響，並激勵周圍及社區的人們，讓國家更美好。

尹集成表示，當初成立亞太公共事務聯盟（APAPA），目標就是要讓華人、亞裔 在美國能夠得到平等的待遇，這也是他對於2022年的展望，APAPA秉持的就是促進亞裔地位的理念，也非常鼓勵亞裔參政，期待亞太裔社區度過風雨，團結向前，共同支持亞裔更多更踴躍地參政。

總統終身成就獎是由總統拜登所頒發。白宮表示，過去一年半的時間，美國面臨了難以置信的障礙、鬥爭、分裂和動盪，但社區中的許多人，卻超越了職責要求，展示了模範品格和無與倫比的領導能力，讓社區變得更美好，總統終身成就獎的目標，就是表彰這些傑出的領導人，讓社區變得更美好。

尹集成表示，獲頒來自白宮的獎項，感到非常榮幸和高興，他也想與亞太公共事務聯盟和全社區的朋友們分享喜悅。他說，不涉及政黨背景的亞太公共事務聯盟，秉持的就是促進亞裔地位理念，如今在全國遍地開花，包括南北加州 、俄亥俄、紐約等地都有分支機構，亞太公共事務聯盟的一個重要工作使命，就是培養年輕一輩的公共事務參與精神，從而激發亞裔一輩的參政參選、議政投票的主動性。

尹集成表示，華人在美國的歷史，從修鐵路的華工，到如今高科技企業內的華人，已經是好多代人，如今華裔的經濟地位也逐漸提高，但是政治上的聲音還是缺少。他希望在下兩代人之內，就可以讓美國出現亞裔的總統，讓亞裔真正成為美國的主人。

亞太公共事務聯盟自今年以來，已陸陸續續完成許多項重要的目標。包括亞太公共事務聯盟（APAPA）全國主席尹立懷（Mary Yin Liu），日前也才被加州第九議會區評為「 2022年度女性」，由加州議員庫伯（Jim Cooper）在加州議會大廈頒獎，此獎項是每年女性歷史月的一部分，目標是為了表彰那些致力於替社區帶來改變的「積極領導者」。

尹立懷是尹集成（C.C. Yin）與夫人黃春芳（Regina Yin）的女兒。尹立懷獲頒這項獎項，尹集成表示，身為她的父親、APAPA成員以及亞裔美國人，感到非常自豪與榮幸，也想將這份自豪與榮譽分享給所有的好友以及社區領導者，希望藉由尹立懷成功的故事，能引發更多社區的年輕人加入行列，一起建設美國成為一個更美好的國家。