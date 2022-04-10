Stephanie Sato被任命法官 亞裔參與公共事務典範

Stephanie Sato（第一排右一）被州長紐森任命為法官，成為亞裔參與公共事務最佳範例 。（ 羅峰提供）

亞太公共事務聯盟（APAPA）委員會成員暨阿拉米達縣估值官羅峰（Phong La）的妻子Stephanie Sato，近期被州長紐森 任命為法官，成為亞太公共事務聯盟實踐華人、亞裔 參與公共事務的另一典範。

亞太公共事務聯盟（APAPA）共同創辦人尹集成（C.C. Yin）表示，紐森的確實現了他的諾言，讓加州 成為美國歷史上最具多元性、多樣性的一州，他也替亞太公共事務聯盟的成員能夠被任命為法官感到相當榮耀。

Stephanie Sato近期被紐森任命為行政法法官，之前也是屋崙的Stephanie K. Sato律師事務所創辦人，專門從事家庭法業務，她自2013年起入選北加州超級律師新星，2009年獲得了ACBA（Alameda County Bar Association）傑出青年律師獎，並於2011至2012年擔任ACBA大律師分會執行委員會主席。

她表示，她目前擔任加州失業保險上訴委員會的行政法官，聽取有關失業救濟金、殘疾和稅收問題的上訴，並起草決定。她表示，作為一名司法人員，目前面臨最大的挑戰就是疫情導致上訴委員會人滿為患，很多人需要失業援助，他們需要知道他們是否會獲得福利，他們必須等待數個月才能聽到他們的案件，需申請救助的數量大大增加，因此有許多案件得趕進度。

Stephanie Sato的先生羅峰是阿拉米達縣估值官，同時也是亞太公共事務聯盟委員會成員。身為估值官，他必須幫助阿拉米達縣內14個城市和6個社區創造更多收入，而讓這些資金用在更多的關鍵服務，例如公共衛生、社會和家庭支持服務、消防、警察和治安部門、道路維護、鄰里改善等。他們夫妻兩人也成為亞裔參政、服務社區的最佳典範。