APAPA全國主席尹立懷 獲評加州第9議會區年度女性

頒獎典禮出席者合影。（APAPA媒體部錢曉莉／攝影）

亞太公共事務聯盟（APAPA）全國主席尹立懷（Mary Yin Liu）被加州 第九議會區評為「 2022年度女性」，上月31日由加州議員庫伯（Jim Cooper）在加州議會大廈頒獎，此獎項是每年女性歷史月的一部分，目標是為了表彰那些致力於替社區帶來改變的「積極領導者」。

尹立懷也是亞太公共事務聯盟共同創辦人尹集成（C.C. Yin）與夫人黃春芳（Regina Yin）的女兒。尹立懷獲頒此獎項，尹集成表示，身為她的父親、APAPA成員以及亞裔 美國人，感到非常自豪與榮幸，也想將這份自豪與榮譽分享給所有的好友以及社區領導者，希望藉由尹立懷成功的故事，能引發更多社區的年輕人加入行列，一起建設美國成為一個更美好的國家。

尹立懷不僅是亞太公共事務聯盟全國主席，同時也具有麥當勞 老闆和社區領袖等身分。她和丈夫是私人企業家，同時也是成功的特許經營所有者，在沙加緬度、宇洛縣及蘇拉諾縣擁有15家麥當勞餐廳，並聘雇了超過650名社區成員，懷著對社區的關心，尹立懷積極支持當地社團、學校及其員工。

尹立懷和她的麥當勞團隊成員，每年捐贈1萬5000多份餐點，用來支持當地有需要的家庭。2020年3月新冠疫情剛開始爆發期間，尹立懷和她的團隊，每周為伍德蘭聖約翰退休村的高齡居民，準備、提供數百份餐點，直到養老院的廚房可以重新地安全開放為止。她的團隊成員，甚至還提供禮物，並在餐點單據附上鼓勵的筆記，讓居民知道，他們沒有被遺忘，他們有社區的支持。

她不僅領導了麥當勞慈善機構的工作，她還與北加州十幾個非營利組織合作，為當地所有種族的高中生籌款100多萬元的獎學金。這十多年來，她與沙加緬度的麥當勞之家一起組織並領導了這項獎學金計畫，並獲得巨大的成功。

尹立懷表示，她很榮幸能支持亞太美國公共事務協會的活動，協會在全美擁有逾41個分會，每年有250多名學生實習生參加由當地立法者主持的領導力發展計畫。尹立懷去年組織協調和領導了全美21場團結反對仇恨亞裔的APAPA集會，保護了亞裔社區，今年開始APAPA更致力於推進K至12年級立法，以確保在所有公立學校的學術課程中，能夠教授亞裔美國人歷史。

庫伯頒獎時表示，尹立懷和她的團隊投入了大量時間和精力，每年替第九議會區的兒童提供學習用品和服務，開展「兒童背包計畫」和年度「土耳其贈品」活動，以幫助當地家庭，而這只是她對社區所做貢獻的其中一個例子。庫伯表示，尹立懷付出且不期望任何回報，也從不想被大眾關注，這就是我能夠非常自豪地宣布她成為「2022年度女性」的原因。

尹立懷表示，非常榮幸能獲得庫伯的認可，他不僅是沙加緬度市受人尊敬的立法者，而且一直致力於幫助他人，維護我們社區的安全。她表示，同時也非常感謝父母尹集成及黃春芳，以及許多激勵她努力的社區領袖，若沒有這些人，她無法獲得這項獎項。

尹立懷目前也是北加州麥當勞所有者和經營者協會的現任成員和前任主席，協會為教育工作者和急救人員提供「感謝餐」，並與家長和教師組織合作，為當地學校籌款，以及向當地的麥當勞之家慈善機構提供援助。她同時也是Thriving Pink的創始人，這是一家支持宇洛縣乳腺癌患者的非營利組織。