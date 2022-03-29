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49人總經理強調 球隊不會裁掉伽羅博羅

記者王子涵／舊金山報導
49人總經理林奇明確表示，球隊不會裁掉伽羅博羅。（49人官網）
49人總經理林奇明確表示，球隊不會裁掉伽羅博羅。（49人官網）

49人老將伽羅博羅（Jimmy Garaoppolo）在上賽季最後一場記者會上的深情告白，幾乎讓所有人都相信，他的離隊是板上釘釘的事。然而兩個月後，關於他的交易緋聞仍在滿天飛。正式進入2023賽季後，他的名字仍然停留在49人的大名單上，肩膀手術、球隊薪資空間等諸多不利因素更是讓這名NFL老將的未來撲朔迷離。28日，49人總經理林奇（John Lynch）在NFL各隊老闆的會議上明確表示，球隊不會裁掉伽羅博羅。

「伽羅博羅是名優秀的球員，我認為他會繼續為我們效力，或者為其他球隊效力。」林奇表示，「我沒有預見到，他會被球隊裁掉。」

林奇的話意味著，球隊仍將繼續尋求交易來處理掉伽羅博羅本賽季的天價合同。林奇已經有了幾套方案，這其中包括伽羅博羅繼續留在球隊。

根據林奇的敘述，伽羅博羅目前仍未被交易的原因很簡單，還沒有球隊向49人提出正式的報價。林奇表示，在上個月的選修大會上，已經有多支球隊向他提出了概念性的交易方案。

林奇否認了關於球隊將以第二輪選秀權交易伽羅博羅的報導。林奇從未想過以這樣的價碼出售伽羅博羅，並且他也沒有將想法透露給任何人。「我認為，那些最接近交易的球隊，都因為肩膀手術而暫停了談判，最終也使他們改變了想法。」

林奇表示，伽羅博羅在重大交易前選擇進行肩部手術是與球隊共同的決定。他表示，球隊會讓伽羅博羅康復到最佳狀態後，再進行交易。3月初，伽羅博羅成功接受肩膀的手術，他目前仍在洛杉磯進行康複訓練，並且將在7月之前復出。

林奇承認，許多對伽羅博羅感興趣的球隊都將目光轉向了其他四分位球員。他補充說：「仍有一些球隊在問價，不過對話並不穩定。」

為此，49人不得不重組基托（George Kittle）和塞繆爾（Deebo Samuel）的合同，以達到聯盟規定的工資帽上限。

林奇強調：「我們對新秀蘭斯（Trey Lance）所表現出來的潛力感到興奮，我們知道他將會帶領球隊拿下勝利。」

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