舊金山聖帕特里克節巡遊 民眾自發組挺烏克蘭隊伍

愛爾蘭特色的風笛巡遊的隊伍。（記者李怡/攝影）

3月12日星期六，由愛爾蘭聯合協會主辦的年度「聖帕特里克節巡遊慶祝活動」，在因疫情 停辦了兩年之後，今年強勢回歸。這是繼華埠花車巡遊之後，舊金山 在後疫情時代舉辦的又一大型集會活動，象徵舊金山正在回歸之中。

巡遊的隊伍和前來觀看的民眾。 （記者李怡/攝影）

聖帕特里克節（St. Patrick’s Day ）遊行 是傳統的愛爾蘭裔社區節日，以慶祝和展示愛爾蘭社區的文化和特色。 12日的巡遊活動，吸引了來自整個全灣區愛爾蘭社區和團體的參與，包括學校、青年組織、工會、文化團體以及舊金山警察和消防部門。

遊行於上午11點30分在二街和市場街開始，沿市場街向西行至McAllister Street；在市中心廣場Civic Center Plaza結束。巡遊隊伍中，有愛爾蘭傳統特色的風笛，愛爾蘭傳統舞蹈表演也受到沿街民眾的歡迎。

聖帕特里克節已有100多年的歷史，從傳統宗教文化節日，逐漸演變為社區文化聚會、美食、飲酒慶祝活動。每年的遊行也是舊金山年度最大活動之一，今年的活動吸引數十萬民眾前來到市中心，活動帶動消費，有助城市餐飲業和文化娛樂活動的進一步復甦。

今年特別的是，巡遊隊伍中還有一支由灣區居民自發組成的「聲援烏克蘭，抗議戰爭」的巡遊隊伍，受到了沿街觀看民眾的呼聲回應。

周五晚，舊金山City Hall的牆外建築顏色，也變成了綠色，以表達對聖帕特里克節的慶祝。舊金山市長布里德、行政官朱嘉文、愛爾蘭社區代表和眾多團體組織，共同出席了慶祝活動。