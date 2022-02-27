APAPA市民大會 反仇亞議題受關注

邦塔（後排中），APAPA的聯合創辦人尹集成 （前排左5）與夫人黃春芳 （前排中），與APAPA總部成員及北加分會理事們合影。 ( APAPA 媒體部/錢曉莉攝影)

亞太公共事務聯盟（APAPA）本月17日主辦市民大會（Town Hall），由加州 總檢察長邦塔 (Rob Bonta)主講，與會者還有APAPA的聯合創辦人尹集成（C.C Yin）、夫人黃春芳以及加州主計長（State Controller）候選人饒影凡（Yvonne Yiu）等人。APAPA注重推動亞裔 參政，而邦塔是菲律賓裔，一直積極參與APAPA的活動。

PAPA注重推動亞裔參政，邦塔是菲律賓裔，一直積極參與APAPA的活動。 （APAPA 媒體部 /錢曉莉攝影）

這場市民大會不僅有實體會議，同時也能讓關心的民眾參與Zoom的網路會議，能夠吸引更多關心亞裔參政的人們，能夠更加參與政治活動與市民討論。

去年3月正值反仇亞的民權運動浪潮，全美範圍內都有針對亞太裔的暴力事件，引起廣泛關注。因此加州總檢察長，這個加州執法界的最高官員將會是誰，則備受亞裔社區關注，州長紐森 順應亞裔社區聲音，委任邦塔成為總檢察長，讓加州能夠有一名亞裔的最高檢察官員。

紐森指出，邦塔代表了使加州變得偉大的原因，渴望進行正義的鬥爭並扭轉系統性的不公正現象。亞太裔族群是加州人口增長最快的第三大族群，代表210多萬選民。但是亞太裔社區仍然缺乏政治代表性。

邦塔（右）、加州主計長候選人饒影凡（Yvonne Yiu，中）專程從南加州趕來出席這次市民大會（Town Hall）， 左為APAPA的聯合創辦人尹集成 。（APAPA 媒體部/供圖 ）

邦塔於2012年當選為加州眾議會第18區議員，代表奧克蘭（Oakland，又譯屋崙）、阿拉米達等城市，當時成為160多年的加州史上第一位菲律賓裔州議員。

雖然邦塔已經獲得委任，成為加州總檢察長。但是總檢察長職位是民選官職，所以他也必須要在2022年出戰加州選舉，才能獲得連任。

尹集成表示，當初成立亞太公共事務聯盟（APAPA），目標就是要讓華人、亞裔在美國能夠得到平等的待遇，這也是他對於2022年的展望，APAPA秉持的就是促進亞裔地位的理念，也非常鼓勵亞裔參政，期待亞太裔社區度過風雨，團結向前，共同支持亞裔更多更踴躍地參政。