北加屋崙Spa槍擊非隨機 1死1重傷

北加屋崙美麗湖附近、人流密集的Grand Ave 614號的Kume Spa水療中心，1日上午10時許發生槍擊。一名柏克萊女子身亡，一名男子受重傷。（電視新聞截圖）

屋崙 美麗湖附近、人流密集的Kume Spa水療中心，1日上午10時許發生槍擊 。一名柏克萊女子身亡，一名男子受重傷。警方說，兩人均在中心工作。槍擊案並非隨機射殺，但並未公布有關槍手和受害者的資訊。

根據KTVU電視台報導，水療中心一名員工說，這名女子在店鋪營業前進入中心，向一名男性員工開槍，然後將槍口對準自己。

兩名受害者被發現身中槍傷，並送往附近的醫院。女子因傷勢過重而死亡，但沒有立即確認身分。警方說，男性受害者情況危急。據悉，子彈打穿了鄰近一家咖啡店的牆壁。視頻顯示，大量警員在水療中心周邊調查。

屋崙警局發言人阿姆斯特德（Kim Armstead）在推特上的視頻中說，接到報警並到達現場後，員警迅速拉起警戒線，以處理活躍的槍手情況。但通過初步調查，警方不認為這是隨機的暴力行為，也沒有對社區成員構成威脅。

警方表示，嫌犯的車內有一只狗，車內還可能有其他線索。阿拉米達縣動物控制中心追蹤解救了這隻狗。槍擊事件的動機仍不清楚。警方表示，知情者可致電510-238-3426。

事發的Grand Ave遍布商店和餐廳，人流密集。去年11月，在同一道路上，市民戴維斯（Eric Davis）試圖阻止一起汽車盜竊案時被殺，嫌疑人是一輛黑色豐田 RAV4車的乘客。警方還沒有宣布逮捕此案嫌犯。