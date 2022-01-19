「有備無患」金山華人搶訂新冠免費檢測盒

白宮宣布，19日起，民眾可到網站covidtests.gov訂購免費新冠檢測盒。（截圖自網站）

新冠疫情此起彼伏，全美感染人數超6700萬，致死85萬4000人。東灣華人 Alice 18日表示，身邊數人感染 Omicron新冠病毒，她還取消了和朋友的聚會。她已經選擇打加強針，考慮到白宮網站可以免費訂購新冠檢測 盒，所以18日一早就訂購了四盒，有備無患，如果出現症狀，也能隨時檢測。

白宮上周宣布，19日起，民眾可到網站covidtests.gov訂購免費新冠檢測盒。18日早上，網站已經上線了免費訂購的頁面。根據規定，無論家中有多少人，每個家庭住址只能限購4個快速抗原新冠檢測盒。訂單將在1月下旬，通過USPS的Priority Mail包裹服務發貨。

此次的新冠檢測盒採用的技術並非常見的PCR 測試，而是快速抗原測試盒，所有測試已獲得FDA授權，但無法選擇品牌。這些測試會在30分鐘內給出結果，無論是否有新冠症狀或是否接種了疫苗 ，都可以使用這些測試。訂購者不需要輸入信用卡資訊，對於網上訂購有困難的人士，將有免費熱線接受電話訂購。

華人Alice說，在18日早上9時許，就陸續看到華人朋友在微信朋友圈、微信群等社交媒體傳播消息，表明可以開始訂購新冠檢測盒，她趕緊訂購了4個。

Alice說，如此快速訂購，是因為疫情形勢緊張，身邊陸續有人中招，為了保險起見，她取消了和朋友的聚會。有經常見面的朋友，忽然得知被感染，迅速居家隔離，並在家上班。還有朋友說，和一桌朋友吃飯聊天，沒想到，同桌8個人都感染，除了這位朋友。因為朋友最近才打了疫苗加強針，「朋友調侃，看來加強針還是很有用的。」

Alice說，還有一位朋友，參加某次會議，收到電郵說，其中有人感染，非常害怕，所以趕緊去做了檢測，好在是陰性，沒有大礙。

Alice一直相信疫苗的作用，早在一個月前就預約打了加強針。「雖然打了疫苗，不是百分百保險，也有破防、被繼續感染的作用，但看了一些文章介紹說，打了疫苗，能減少感染後的重症、住院率，總之就是有效果，所以一定要去打。」