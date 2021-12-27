魏樂唐紀念畫展 硅谷亞洲藝術中心登場

魏樂唐的女兒魏曉萸（中）與策展人徐心如（右）與張大千外孫蕭自明。（舒建華提供）

「魏為大觀：魏樂唐百年誕辰紀念畫展」在硅谷亞洲藝術中心開幕，魏樂唐女兒魏曉萸、女婿葛瑞（Dick Geary）、侄女魏曉萱等家人都出席。書畫家張梅駒、舊金山 亞洲藝術博物館中國部主任張帆、魏樂唐研究者李耀忠、藝術家古銑賢、舊金山中華藝術學會會長張培椿、美國中華藝術學會會長曾慶群、文史專家林中明、藝研雅集會長冼程萬、畫家侯寧、趙渭良、梁禮清等都出席開幕式致意。

展出60幅畫、50件篆刻

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華指出，今年是華人抽象畫先驅、金石學者魏樂唐先生百年誕辰，這次藝術中心展出魏樂唐60幅抽象畫作以及書法篆刻作品50件，作品創作時間跨度達半個世紀，同時也出版圖錄紀念。

魏樂唐1921年生於上海，10歲入李健門下，除書畫、篆刻、金石、考古，兼修中國歷史、哲學、文學、詩詞，傳統學養深厚。16歲為抗日籌款，在上海大新公司畫廊舉辦個展，得于右任、張大千、黃賓虹、吳湖帆等巨擘重視。事實上，香港 恆生銀行的招牌就是由魏樂唐書寫，當時他年僅19歲。

香港移民 斜槓工程師

魏樂唐1949年遷居香港，1956年移民美國，定居波士頓。他以中國書畫筆墨和精神入西方抽象繪畫，很具特色。1965年就成功入選在波士頓當代藝術學院舉辦的「無筆之畫」展覽，與魏樂唐一起參展的還有大名鼎鼎的安迪·沃霍爾、傑克遜·波洛克、漢斯 · 哈同、尚·丁格利、莫里斯·路易斯等。

舒建華表示，魏樂唐與其他畫家不同之處在於他本身也是高科技工程師，科技人的身份與金石學家與抽象畫家的奇異融合。對魏樂唐來說，雙重職業使他能保持職業藝術家的獨立地位，而不商業需求的影響，「在他看來，這是和中國理想的文人藝術家最接近的美國形式」。魏樂唐在1967年的自述中這樣描述自己的創作：「我在尋找一種藝術形式，以彰顯力量感和精微之妙，以及掌控與不受掌控的融合，秩序和混亂、不完美中的完美感覺。」

魏樂唐1957年入職貝爾電子（Bair Electronic) ，1973年到灣區 的貝格泰公司（Bechtel Corporation)，直至1992年從洛克希德公司（Lockheed) 退休，2012年病逝於舊金山。

女兒魏曉萸表示，魏樂唐是個慈父，非常愛護家人子女，雖然她成年後與父母分住美國東西兩岸，但經常聯繫、感情深厚。尤其是那年與父親巴黎之旅，非常難忘，「父親對藝術的鍾愛和虔誠留下不可磨滅的印象。」侄女魏曉萱則說，她曾在魏樂唐家寄居六年，伯父對她視如己出，因她喜愛藝術，經常教她如何欣賞藝術與她探討。魏樂唐曾對她說：「我不希望在自己的作品上留下任何一個敗筆，一直在尋找無序中的章法。」

移居灣區 畫風大轉變

舊金山亞洲藝術博物館中國部主任張帆說，亞博館收藏五件魏樂唐作品，包括三件書法，兩件繪畫，來自宋子文家族成員的捐贈。

舒建華表示，此次展覽至2022年1月18日。他分析，魏樂唐1960年代抽象畫深受克萊因影響，而1972年移居灣區後畫風又有大轉變，形成自己的風格。魏樂唐與當時旅居加州的張大千有不少交往，「我們把魏樂唐列入旅美華人畫家群體進行研究，邁出可喜的一步，希望能更加深入。」