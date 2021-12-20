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台灣4大公投／僑務委員李文雄：台灣人民贏了

記者李榮／灣區報導

對於台灣公投的結果，僑務委員李文雄認為，在中國國民黨傾力仇恨動員之下，公投選情曾經情勢危急。幸好在執政黨全力宣講說明之後，讓全民瞭解公投通過後將對台灣前途造成嚴重不可逆的後果，「四項公投都沒通過，中國國民黨慘敗。但其實，沒有任何政黨輸或贏，是台灣人民赢了，台灣人民自己決定了自己的前途。」

李文雄表示，台灣需要的是愛和包容，但國民黨用仇恨動員，所幸沒有能達成目的。他認為，國民黨的四項公投原本就沒有意義，「比如反萊豬。萊牛台灣都己吃九年了，為什麼不能吃萊豬？我們在美天天吃萊豬，有事嗎？核四根本未建造完工，且是併裝車，原能會早撒照，位處地震帶，核癈料問題、重啓的困難，還要天文數字的費用。更何況，核四要重啟有問過貢寮鄕民嗎？」

李文雄進一步說，如果公投挷大選成功，將害投票人投一次票得站數小時，「一面投票一面開票，真是白痴提的公投案，公投三接案實在令人搖頭。藻礁全台到處都是，而且它是生生不息，有海洋就有它的存在，且不談它珍不珍貴，執政黨己將馬英九執政時畫定的近弓百公㙁縮小到10分之一，接收站外推1.2公里，己創造雙贏的局面。同時最重要的是讓能源供應轉為更乾淨的能源，讓台灣在國際閪更有競爭力。」

李文雄表示，總的來說，四項公投的落幕，能夠幫台灣在國際世界更能昂首挺胸驕傲的向前走，邁向光明的未來。

公投 國民黨 投票

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