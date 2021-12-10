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台灣華語文學習中心 北加州新設4所

記者李榮／密爾比達報導

僑委會發布「台灣華語文學習中心」新設置名單，將於2022年輔助成立29所新的「台灣華語文學習中心」，名單內有美國22所及英國、法國、德國、奧地利、愛爾蘭、瑞典、匈牙利各1所的新中心，其中也包含向上中文學苑、慧智文教基金會、北加州台灣會館、斯郡牡丹中文學校等四間位於北加的中心。

這次僑委會核准美國洛杉磯華僑中文學校、喜瑞都中文學校、核桃孔孟中文學校、富樂頓中文學校、向上中文學苑、斯郡牡丹中文學校、北加州台灣會館、托倫斯中文學校、慧智文教基金會、中佛州中華學校、光華中文學校、瑞柏中文學校、勒星頓中文學校、安娜堡中文學校、新海中文學校、新州北部美華聯誼會、赫德遜中區中文學校、紐約台灣會館、北卡洛麗中文學校、艾華中文學校、發一崇德基金會華盛頓分會、北美中文學校、英國華園中文學校、德國國際傑人會德國總會、法國書硯藝術文化學校、奧地利中華僑校、愛爾蘭都柏林中文學校、匈牙利玉山中文學校及瑞典Tizzy的中文樂教室等29所僑校於明年新成立「台灣華語文學習中心」。

僑委會表示，將提供「台灣華語文學習中心」多元輔助措施，以協導發展成為當地18歲以上主流人士學習華語文及推廣具台灣特色的華語文教學之重要據點。台灣華語文學習中心除開辦華語文課程，更提供多元的文化參與機會，包括於台灣華語文學習中心學華語的歐美青年，未來將有機會到台灣參加僑委會開辦的青年營隊、語文班、觀摩團與英語服務營，更直接體驗台灣的文化與生活，藉此促進雙向文化交流和語言學習。

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