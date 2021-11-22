聘持槍保安？屋崙華埠社區促進會分歧

多個籌委會委員，參加華促會會議。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 社區促進會（Oakland Chinatown Improvement Council）籌委會最近召開會議。會上關於華埠治安問題，委員間意見出現分歧。籌委會會計李王懿青（Suzie Lee）表示，她溝通的所有華埠居民都希望增強治安，而人行道計畫徵求意見稿對此著墨不多，且經費不夠雇一個退休警察兼職巡邏。

但籌委會副主席、人行道小組委員會主席周能源（Ener Chiu）則堅持，希望雇用14個相對實惠的社區大使，增強他們在街道的出現頻率，防範暴力或降級衝突，但不介入暴力犯罪 ，以增強安全。他認為，聘請持槍保安昂貴，並非理想的社區安全長期解決方案，不能解決整體治安問題。

華埠社區促進會籌備委員會將成立一個非營利機構，來管理華埠互惠區範圍內每年122萬的地產評估費。資金將用於緩解華埠的治安、品牌宣傳等問題。會議通過華促會規章制度初稿。

籌委會會計李王懿青表示，華埠居民都希望增強治安，而人行道計畫徵求意見稿對此著墨不多，且經費不夠僱退休警察兼職巡邏。（記者劉先進／攝影）

人行道計畫意見稿，不重視華埠治安？

周能源表示，建議人行道計畫小組第一年預算 80萬，略低於選民通過的83.5萬預算，以便給籌委會緩衝，根據需要開展其他項目或活動。人行道計畫徵求意見稿所涵蓋的服務範圍包括，人行道高壓清洗、垃圾收集、塗鴉清除、糞便清除，特殊活動和節日裝飾、社區關係建設，處理非刑事投訴、健康檢查、義工的參與和管理。

李王懿青說，疫情後，她接觸的所有華埠居民和商戶，都覺得首要任務是社區安全。但在徵求意見稿中，卻沒看到對安保和安全的重視。如果徵求意見稿使用80萬預算，剩餘3萬5000元甚至不夠聘請一個退休警官兼職巡邏。參加會議的數個委員，也讚同此意見。

周能源則堅持對意見稿中社區大使的角色安排，認為大使不能攜帶武器，甚至不需要帶辣椒噴霧。通過增加街道出現頻率，打掃街道，解決小問題，起到預防威懾的作用，降級衝突，從而提高安全保障。「如果發生暴力犯罪，不會主動干預。大使沒有任何保險，我不相信會有保險來支付大使在搶劫中的身體干預風險。另外，大使要增加和警局的協調。」

人行道小組委員會主席周能源認為，應在華埠推廣社區大，降級衝突。花費更高的持槍保安，並非理想的社區安全長期解決方案。（記者劉先進／攝影）

周能源：持槍保安貴 並非社區長期方案

周能源對本報記者表示，儘管此前屋崙市議員勵琪、家橋驛社都有撥款支持社區大使，但約7萬5000元。而一個全職大使每年就要花費5萬，時薪加福利待遇每小時支出25元，所以才需要人行道計畫撥款。80萬預算中，有10萬用於行政管理協調，70萬可雇14個全職大使，散落在華埠街頭巡邏。

周能源表示，私人保安最低時薪50元，且幾乎很少有說中文的保安，不能在華埠社區交流。雇用三到四人，在華埠巡邏。是否會解決預算緊張和華埠發生的其他問題？

「保安是否接受過與人建立關係的訓練？是否接受能調查商家需求？是否接受過清理塗鴉、撿拾垃圾的訓練？他們看起來非常嚇人，受過訓練，專注於解決私人物業的問題，但不會解決一兩個街區外的事情。在緊急情況下，保安很好，比如我們需要一個短期的合同或四個星期的時間，抑制正在發生的犯罪，但是一個昂貴的、不太理想的社區安全的長期解決方案。華埠的需求是整體的安全，私人保安巡邏是其中之一。我們需要的是，更多人穿著制服在街道行走，增加出現頻率，老人外出感覺安全。」

籌委會主席莊錦鎮(右 )建議，將社區大使等項目預算降低到70萬以下。（記者劉先進／攝影）

莊錦鎮：社區大使預算應降到70萬以下

周能源表示，籌委會可以決定，83萬5000元預算中，在人行道計畫上花費50萬或70萬，剩餘的錢聘請保安巡邏或其他用途。「我也可以合作。」

籌委會主席莊錦鎮( Stewart Chen )表示，徵求意見稿是為各自小組委員會設置的，以便和相應承包商合作。小組委員會決定是否同意合同，一般小組委員會主席會尊重多數委員意見，做出建議。再由籌委會委員投票最終決定是否批准合同。「我的觀點是，如果能將社區大使等項目預算降低到70萬以下，可能會更舒服，以備華埠不時之需。我將會非常謹慎地對待有如此規模預算的承包商的投票。」