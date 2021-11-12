麥迪遜公園晚上沒燈?屋崙工務局總監訪華埠允盡快解決

新上任的屋崙工務局總監達菲到訪華埠麥迪遜公園，聽取社區意見。（記者劉先進／攝影）

新上任的屋崙 工務局總監達菲（G. Harold Duffey）最近到訪華埠 麥迪遜公園和林肯休閒公園，傾聽民眾對於工務局的意見。將在明年1月擔任亞健社總裁的郭彤（音譯，Thu Quach）表示，希望工務局持續投資麥迪遜公園，安裝燈光等設施。亞健社在公園開放新冠病毒監測點，居然沒有燈光，在黑暗中服務居民，很是危險。

達菲表示，將記錄這些問題，並盡快解決，確保公園達到一定的服務標準。

★麥迪遜建公廁 因疫情延遲

前阿拉米達市議員、屋崙華埠促進會籌委會主席莊錦鎮表示，普通華埠民眾並不清楚工務局的具體職能範圍，希望介紹一下。

而東灣台山同鄉會社安隊隊長馬作林則建議，修平麥迪遜公園的場所，將其打造成華埠另一個文化中心，比如設置一些華人文化的標誌，設置一些舞台，讓一些團體能在上面表演一些節目，再設置一些餐車等銷售點，吸引華埠客流量。

達菲表示，工務局在屋崙的工作 範圍非常廣泛，幾乎是無處不在。比如，維護屋崙共134個公園、所有公共的樹木，維護城市所有的建築維護，暴雨排水管、污水系統的維修和保養，另外，還要打擊非法傾倒垃圾，清除非法營地，並嘗試幫助遊民找到新的居住地。

達菲和工務局助理總監巴特斯比（Richard Battersby）表示，麥迪遜公園將修建一個公共廁所，供市民使用。目前已預定公廁的相關建設材料。但因為眾所周知的疫情物流問題，材料郵寄交貨日期一推再推。最近得到的消息是，可能在明年1月交付材料。考慮到公園已經有基礎設施，只要能運來材料，將很快開工建設。

達菲表示，屋崙選民此前公投通過Measure Q法案，籌集地稅資金維護公園、景觀等設施。工務局有希望確保每個公園有一定的服務水準。因為城市有標準，需要公園清潔、達到一定維護水準。工務局正在與公園娛樂委員會一起分析，以確保所有的公園都處於良好的工作狀況中。總之，工務局希望透過工作，幫助提高居民的高質量生活。

將在明年1月擔任亞健社總裁的郭彤表示，亞健社此前在公園開放新冠病毒監測點，居然沒有燈光，在黑暗中服務居民，很是危險。希望公園安裝燈光等設施。（記者劉先進／攝影）

★公園樹木 未被良好照顧

郭彤表示，麥迪遜公園此前的樹木並未被良好照顧，考慮到部分公園樹木是亞健社資助的，所以其員工也會過來澆水。去年8月，亞健社開放新冠病毒的檢測點，但公園當時沒有燈，也沒有相關電源適配器（adapters），只能自己攜帶相關設備。工作人員一開始甚至要在黑暗中工作，這是非常危險的。當天氣炎熱時，（穿著防護服的）工作人員又不能用風扇降溫。

社區已經在幫助公園原有的遊民，除了清理帳篷，還幫助遊民轉移到庇護所。一開始，公園很髒，甚至不能站在地上，現在已清理乾淨。希望確保工務局對公園持續投資維護，增加必要的燈光等設備。

達菲表示，當市民對公園拿貨其他地方的清潔度有擔憂疑問時，可以致電市府電話311投訴。這也是當天走訪華埠公園的原因。工務局需要知道市議員和社區的優先事項是什麼。工務局也在整理資訊清單、記錄訊息，希望確保每個公園都達到一定的標準。比如照明是否充足，植被、塗鴉、垃圾清潔等基本問題得到解決。還需要讓市民參與進來。關於燈光問題，也必須記錄下來，並嘗試盡快解決。