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因口罩起爭執 西南航空機長遭停職

編譯組／聖荷西3日電
西南航空一名機長涉嫌在聖荷西飯店酒吧因口罩問題攻擊同事。（Getty Images）
西南航空一名機長涉嫌在聖荷西飯店酒吧因口罩問題攻擊同事。（Getty Images）

西南航空（Southwest Airlines）一名機長因口罩問題，涉嫌在聖荷西下榻的飯店酒吧與同事發生爭執，憤而做出攻擊行動，現已被停職接受調查。

聖荷西警方發言人卡馬里羅（Christian Camarillo）表示，事件於10月18日發生在位於聖荷西2050 Gateway Place的Doubletree飯店，嫌犯被控為了戴不戴口罩的問題攻擊另一名男性。根據今日美國（USA Today）的報導，這名嫌犯是西南航空的機長，受害者是西南航空的空服員。卡馬里羅表示，這起案件已移交給聖他克拉拉縣檢察官辦公室審理。

西南航空發言人金恩（Brandy King）表示，這名機長已經暫時遭公司停職，他證實，「機組人員在這趟過夜的旅程中出現意見分歧」。金恩說：「我們沒有事件背景的訊息可以提供，也不會對外談論職員問題。」

西南航空10月22日寄出一封提及禮節和恕道的冗長備忘錄給所有機長和空服員，備忘錄說：「在激烈的談話中越界，可能違反本公司的員工守則，甚至可能導致失去工作。」

這封由西南航空班機營運副總裁華爾茲（Bob Waltz）和機上作業副總裁拉柯爾（Sonya Lacore）共同署名的備忘錄還說：「我們意識到，過去19個月裡一直要求注意禮節和尊重他人的意見，這是有理由的。我們許多人在這段期間都遇到過自己的意見不被他人尊重的情形，以致有時會產生衝突。無論是我們聽到的某種狀況，或是我們沒有聽過的更多其他情形，我們都應該尊重他人，並尊重彼此之間的差異，不要將自己的想法強加於他人。」

華爾茲和拉柯爾並建議機組人員在飛行前先進行簡報，說明各項憂慮和期望。他們同時提醒員工一定要戴口罩，包括在進行簡報時。

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