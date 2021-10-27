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慈濟「愛讓世界重新呼吸」 萬芳獻唱

記者李榮／密爾比達報導
慈濟「愛讓世界重新呼吸」慈善音樂會，萬芳將獻唱。（慈濟提供）
慈濟「愛讓世界重新呼吸」慈善音樂會，萬芳將獻唱。（慈濟提供）

慈濟基金會北加州分會宣布，將於30日(周六)晚上8時在線上舉辦2021年「愛讓世界重新呼吸」慈善音樂會。慈濟北加公關林美娟指出，包括知名歌手萬芳等人都將獻唱表演，替山火救助等慈善活動籌款。

慈濟基金會北加州分會表示，今年美國還是籠罩在新冠肺炎（COVID-19）疫情陰霾中，再加上氣候變遷，大家都面臨很大的挑戰。慈濟北加州分會過去幾年來不僅關懷2018年坎普山火（Camp Fire）正在重建的家庭，另外也幫助2021年迪克西和貝克沃爾斯複合式山火（Dixie and Beckwourth Complex Fires）、卡爾多山火（Caldor Fire）、布雷斯山火（Bootleg Fire）多個火場，並投入慈濟基金會在台灣採購疫苗、海地地震、美國南部與東岸颶風災難等慈善援助工作。

林美娟指出，2021年7月的「迪克西和貝克沃爾斯複合式山火」延燒至8月初，成為加州史上最大、美國第二大損失慘重的山火。猛烈的火勢延燒至9月底仍未完全撲滅，熊熊烈焰更首度跨過加州與內華達州邊境山線，埋葬了數個原本寧靜安詳的小鎮。北加慈濟人不僅多次前往當地急難救助中心發放毛毯及現金儲值卡，更深入全毀的重災區峽壩鎮（Canyondam），勘查災民受損的情況。

「狂烈的山火，不僅僅是電視新聞的短暫影像，每一場災難發生，都阻斷了無數受災家庭的未來夢想，慈濟人正把愛與希望輸送到災區。」慈濟北加表示，災民的生活受到嚴重的影響，像是一位卡車司機巴雷特（Sherry Bartlet）是在迪克西山火逼近小鎮的當時，出動去幫忙拖運大型機具給消防隊救火，可是自己的家不幸被烈焰吞噬，而且家中養的35隻的雞也全被燒死。

慈濟北加表示，30日（周六）晚間舉辦的慈善音樂會，就是希望凝聚愛的力量，建立祥和和充滿愛的社會。包括萬芳等人都會上線演出，直播網址：tzichi.us/sanjose。網路捐款： TzuChi.us/SanJose。社交平台捐款：http://facebook.com/TzuChiUSA。支票捐款：抬頭註明「Tzu Chi」，並郵寄至慈濟北加州分會2355 Oakland Road, San Jose, CA 95131。籌得款項將讓慈濟志工繼續幫助更多的火災災民，以及低收入戶和受疫情影響的家庭，希望給在苦難中的人們愛和希望，幫助他們走出難關。

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