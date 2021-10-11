針對自閉兒 芝麻街出版華語電子書

新版圖書包含中文和廣東話版本。（圖書截圖）

芝麻工坊（Sesame Workshop）日前推出了一款針對患有自閉症兒童的電子圖書，圖書包含了中文和廣東話兩個版本，確保需要幫助的華裔 家庭得到適合的兒童讀物。

芝麻工坊是一家非營利性的教育 組織，最著名的作品便是1969年的電視兒童教育類節目—芝麻街。芝麻工坊將繼續發展「芝麻街和自閉症：發現所有兒童的美」項目，刻畫一個4歲患有自閉症的芝麻街角色茱莉婭（Julia）。

此次，芝麻工坊繼續聯合了Exceptional Minds公司，推出一個新的動畫視頻。內容是茱莉婭通過畫出她害怕的東西，來學習如何面對恐懼並在過程中幫助朋友。這個視頻是由Exceptional Minds公司的研究自閉症係譜的藝術家團隊編寫、製作的。新的打印材料、顏色搭配和活動記錄表也會和動畫片一起推出。

「自閉症兒童和他們的家庭在疫情 大流行下的一年，面臨著前所未有的挑戰，芝麻工坊在這裡幫助孩子們建立健康的生活習慣，發展自我調節的能力。」芝麻工坊社會影響力高級副總裁貝當古（Jeanette Betancourt）博士說，「在創作時，我們明白與自閉症社區以及家庭合作的重要性。」

「芝麻街與自閉症」系列出版與2015年，其目標是提高公眾對於自閉症的認識，促進更多的同情和理解。通過免費的教育資源支持自閉症家庭，幫助她們渡過難關和挑戰。