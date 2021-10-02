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華埠安老自助處 9日日落區長者健檢

記者李怡 / 舊金山報導
10月9日，華埠安老自助處即將聯合多家醫療集團和機構，免費進行長者健康檢查外展活動。 （記者李怡／攝影）
10月9日，華埠安老自助處即將聯合多家醫療集團和機構，免費進行長者健康檢查外展活動。 （記者李怡／攝影）

華埠安老自助處將在10月9日於舊金山日落區Irving街和22街 Walgreens 停車場，舉辦一場以「社區長者」為主題的疫苗注射及健康檢查外展活動。在日前的媒體發布會上，安老自助處表示，活動主要是針對為亞裔社區長者們提供醫療諮詢服務，並針對流感疫苗和新冠疫苗第三劑接種，答疑解惑，同時幫助長者進行聯邦醫療保險登記和健康諮詢等。當天的活動現場，參加者還有機會獲得300-600元的禮品抽獎。

9日健康檢查外展活動現場，將有多家醫療團體和健保公司提供服務，長者有任何關於健康醫療相關問題的疑惑都可以前往參加，活動時間是9日星期六上午10點到下午4點，這期間的任何時段都可以前往，請別忘了攜帶個人保健醫療卡。

華埠安老自助處的總監鍾月娟說，社區長者參與本次健康檢查外展活動的好處是：可以在非正式的場合輕鬆地與社區醫生交談，並認識在附近社會服務的站點工作人員，為以後的日常檢查提供方便。另外，可以享有簡單快捷的健康保健檢查，了解各項有關醫療保健選項以便最大限度的享受到醫療福利。最後，還可以現場進行流感疫苗，或是新冠疫苗補強針接種。

在日前的媒體發布會上，一直以來接受安老自助處幫助的86歲長者朱愛珍說，「感謝在我們最需要幫助的時候，安老自助處帶著美亞醫療集團的團隊和 Walgreens 的醫療代表，為我們上門服務接種了第一劑和第二劑的疫苗。對於第三針疫苗我還是有很多的疑惑，比如說第三針劑疫苗是否可以與流感疫苗一起接種。」朱愛珍表示，她會參加9日的活動，希望這些疑問都可以有人幫助解答。

9日的安老自助健康檢查外展活動的現場，除了答疑解惑，醫療保險登記和疫苗接種，還有現場的禮品抽獎活動，最高獎品600元。

10月9日，華埠安老自助處將聯合多家醫療集團和機構，免費進行長者健康檢查外展活動...
10月9日，華埠安老自助處將聯合多家醫療集團和機構，免費進行長者健康檢查外展活動。 （記者李怡／攝影）

流感疫苗 聯邦醫療保險 華埠

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