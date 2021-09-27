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北加州祭孔大典40年 排除萬難再辦 喚起儒家精神

記者李榮／密爾比達報導
北加州祭孔大典是海外最大的祭孔儀式。（記者李榮／攝影）
北加州祭孔大典是海外最大的祭孔儀式。（記者李榮／攝影）

加州第40屆的祭孔大典9月26日在南灣華僑文教服務中心舉行。雖然因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，今年實體參與的人數有所限制，但透過網路，這次祭孔大典採取實體以及網路直播同時進行，緬懷對至聖先師孔子追思及崇敬之情。

北加州祭孔大典委員會是由中華民國駐舊金山台北經濟文化辦事處、金山灣區華僑文教服務中心、灣區齊魯會館和北加州中文學校聯合會四個單位共同組成。目的是為了紀念中華民族偉大的思想家和教育家孔子的誕辰，並在美國推廣和宣傳孔子的思想、學說和理念，希望在美國能喚起對儒家思想之重視。

祭孔大典遵循古禮舉行。（記者李榮／攝影）
祭孔大典遵循古禮舉行。（記者李榮／攝影）

北加的祭孔大典自1982年起在灣區舉辦至今，正好滿40年，除了去年因為疫情的關係停辦以外，每年都以古禮舉辦，也是海外最大的祭孔活動。

包括佛利蒙副市長邵陽、庫比蒂諾市議員魏虹等民選官員都到場參加。加州眾議員羅達倫、聖縣議員李洲曉等人則派代表到場祝賀。中華民國僑務委員呂玉貞、李文雄、李漢文、魏德珍也前往致意。

第40屆北加州祭孔大典委員會總召陳安東指出，祭孔走向40周年，僅去年因疫情而停辦，今年排除萬難再次舉辦，感謝所有祭孔委員會委員、社會賢達，以及海外僑胞的同心協力。他指出，孔子是中國歷史上最偉大的思想家、也是影響最深遠的教師，在海外舉辦祭孔大典別具意義，傳揚儒家思想與中華文化。

總召陳安東指出，孔子是中國歷史上最偉大的思想家、也是影響最深遠的教師。（記者李榮...
總召陳安東指出，孔子是中國歷史上最偉大的思想家、也是影響最深遠的教師。（記者李榮／攝影）

中華民國駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪表示，北加州祭孔大典是一年一度大活動，這次也是他從事外交工作30多年來，第一次參加祭孔大典。他指出，去年8月2日來舊金山服務，可惜去年因疫情關係沒有舉辦祭孔大典，非常遺憾，今年終於得以恢復舉行。

賴銘琪指出，中華文化博大精深，「尊師重道」的觀念深植大家心中，而全世界保存中華文化最完整的地方，就是在台灣的中華民國。台灣保持了正統的中華文化，以及中文的教育。

今年雖然因防疫縮小參加的人數，但大典還是依往例開場，開始祭孔儀式。另外，學生也典禮上誦讀「弟子規」。

北加州祭孔大典今年恢復舉行。（記者李榮／攝影）
北加州祭孔大典今年恢復舉行。（記者李榮／攝影）

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