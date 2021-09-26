北加南灣台灣同鄉會年會 周信結將接掌
第52屆北加南灣台灣同鄉會年會25日在金山灣區華僑文教服務中心拉開帷幕。同鄉會現任會長詹葳蓮表示，鄉親們十分支持同鄉會工作，所以同鄉會排除萬難也要舉辦這次年會活動。本次年會包含了新老會長交接、歌舞表演、服裝走秀、摸彩等，共有約250名鄉親參加。
年會開始，僑務委員會委員長童振源以視訊的方式祝願在美國的各位鄉親平安健康，並給詹葳蓮會長頒發了僑務委員會感謝狀，以表彰在任期間致力服務台灣鄉親、弘揚自由民主理念、推介台灣多元文化的努力。
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，很高興收到南灣台灣同鄉會的邀請，這是他第二次參加同鄉會年會的活動。賴處長回憶道，他在去年的年會中，還很高興跟幾位相親相識，很是幸運。「我可以說，充分感受了到金山僑胞的活力與熱情，只要大家邀請我，我就一定會來參加。」此外，賴處長還表彰了詹會長在過去一年的工作，「正是有像詹會長這樣的憨人，不計報酬地辛苦工作，我們的同鄉會才能長長久久，活動才能一直辦下去。」
隨後，華僑文教服務中心主任閻樹榮為詹葳蓮頒發感謝狀，並宣布新一任的同鄉會會長由周信結博士擔任。詹葳蓮說：「很高興看到同鄉會從51屆邁向第52屆。台灣同鄉會歷史悠久，我希望能在新任會長的帶領下，有序的傳承下去，為在美國的鄉親們做服務，也希望前輩鄉親們繼續支持我們的工作，為我們打拚下去。」
參加會議的還有台灣立法委員莊瑞雄、庫比蒂諾市議員魏紅、佛利蒙市議員黃洁宜、密爾比達學區委員Michael Tsai等。
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