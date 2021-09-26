北加南灣台灣同鄉會年會 周信結將接掌

第52屆北加南灣台灣同鄉會成員合影，新任會長為周信結博士（右二）。（記者王子涵／攝影）

第52屆北加南灣台灣 同鄉會年會25日在金山灣區華僑文教服務中心拉開帷幕。同鄉會現任會長詹葳蓮表示，鄉親們十分支持同鄉會工作 ，所以同鄉會排除萬難也要舉辦這次年會活動。本次年會包含了新老會長交接、歌舞表演、服裝走秀、摸彩等，共有約250名鄉親參加。

年會開始，僑務委員會委員長童振源以視訊的方式祝願在美國 的各位鄉親平安健康，並給詹葳蓮會長頒發了僑務委員會感謝狀，以表彰在任期間致力服務台灣鄉親、弘揚自由民主理念、推介台灣多元文化的努力。

僑委會童振源委員長以視訊方式祝賀同鄉會年會圓滿成功。（記者王子涵／攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，很高興收到南灣台灣同鄉會的邀請，這是他第二次參加同鄉會年會的活動。賴處長回憶道，他在去年的年會中，還很高興跟幾位相親相識，很是幸運。「我可以說，充分感受了到金山僑胞的活力與熱情，只要大家邀請我，我就一定會來參加。」此外，賴處長還表彰了詹會長在過去一年的工作，「正是有像詹會長這樣的憨人，不計報酬地辛苦工作，我們的同鄉會才能長長久久，活動才能一直辦下去。」

隨後，華僑文教服務中心主任閻樹榮為詹葳蓮頒發感謝狀，並宣布新一任的同鄉會會長由周信結博士擔任。詹葳蓮說：「很高興看到同鄉會從51屆邁向第52屆。台灣同鄉會歷史悠久，我希望能在新任會長的帶領下，有序的傳承下去，為在美國的鄉親們做服務，也希望前輩鄉親們繼續支持我們的工作，為我們打拚下去。」

華僑文教服務中心為本次活動提供大力的幫助，左為主任閻樹榮。（記者王子涵／攝影）

參加會議的還有台灣立法委員莊瑞雄、庫比蒂諾市議員魏紅、佛利蒙市議員黃洁宜、密爾比達學區委員Michael Tsai等。