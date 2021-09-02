千禧大廈下沉速度 快過修復上限

監測數據顯示，千禧大廈的下沉速度快過修復工程師設定的上限。（Getty Images）

監測數據分析顯示，舊金山 千禧大廈（Millennium Tower）下沉速度快過修復工 程師設定的上限。

多年來持續監測千禧大廈下沉和傾斜的柏克萊加大 災難風險管理中心（Center for Catastrophic Risk Management）工程師史多雷森（Rune Storesund）說：「大廈下沉的速度以危險的方式超出上限。」

自從千禧大廈展開「周邊地樁升級」工程以來，大廈已往Fremont Street方向再傾斜了5吋，總傾斜度目前為22吋。

這項修復工程於2019年獲得舊金山指定的工程設計審查委員會批准，將52根地樁安裝在千禧大廈地下200呎的基岩上，並綁在擴大的地基上防止兩側繼續下沉。修復提案提出的模型表示，工程可以使大廈的傾斜度往反方向做部分修正，同時可讓大廈隨時間自行恢復正常角度。

然而，在5月開始為地樁鑽洞後，大廈傾斜程度不但沒有改善，反而更嚴重，修復工程不得不在上周喊卡。同一天，市府官員發布的數據也顯示，儘管已停工，但大廈的傾斜和下沉並未停止。

文件顯示，修復工程師目前將問題歸咎於工程活動造成新的地層下陷，包括工人為地樁鑽的洞有些過大。專家表示，過大的洞會導致支撐現有地基的土壤鬆動。

在截至8月中旬的監測數據摘要圖表中，修復工程師設定了一個下沉的上限，即每年下沉1吋。按照這個速度，千禧大廈到2026年年中最多只會下沉5.25吋，然後下沉就會停止。對於修復工程師如何得出一年下沉1吋的結論，市府建築官員並未說明。數據附件指出，事實上，大廈西北角在今年5月中旬到8月中旬三個月間就下沉了約1吋。

史多雷森說：「這是一個很大的警訊，大廈的傾斜程度比他們預測的要嚴重。顯然，你認為會發生的事情與實際發生的事情有偏差。這是一項非正常工程，而且地點在一個人口密集的城市，如果做得不對，後果非常嚴重。」