千禧大廈下沉速度 快過修復上限
監測數據分析顯示，舊金山千禧大廈（Millennium Tower）下沉速度快過修復工程師設定的上限。
多年來持續監測千禧大廈下沉和傾斜的柏克萊加大災難風險管理中心（Center for Catastrophic Risk Management）工程師史多雷森（Rune Storesund）說：「大廈下沉的速度以危險的方式超出上限。」
自從千禧大廈展開「周邊地樁升級」工程以來，大廈已往Fremont Street方向再傾斜了5吋，總傾斜度目前為22吋。
這項修復工程於2019年獲得舊金山指定的工程設計審查委員會批准，將52根地樁安裝在千禧大廈地下200呎的基岩上，並綁在擴大的地基上防止兩側繼續下沉。修復提案提出的模型表示，工程可以使大廈的傾斜度往反方向做部分修正，同時可讓大廈隨時間自行恢復正常角度。
然而，在5月開始為地樁鑽洞後，大廈傾斜程度不但沒有改善，反而更嚴重，修復工程不得不在上周喊卡。同一天，市府官員發布的數據也顯示，儘管已停工，但大廈的傾斜和下沉並未停止。
文件顯示，修復工程師目前將問題歸咎於工程活動造成新的地層下陷，包括工人為地樁鑽的洞有些過大。專家表示，過大的洞會導致支撐現有地基的土壤鬆動。
在截至8月中旬的監測數據摘要圖表中，修復工程師設定了一個下沉的上限，即每年下沉1吋。按照這個速度，千禧大廈到2026年年中最多只會下沉5.25吋，然後下沉就會停止。對於修復工程師如何得出一年下沉1吋的結論，市府建築官員並未說明。數據附件指出，事實上，大廈西北角在今年5月中旬到8月中旬三個月間就下沉了約1吋。
史多雷森說：「這是一個很大的警訊，大廈的傾斜程度比他們預測的要嚴重。顯然，你認為會發生的事情與實際發生的事情有偏差。這是一項非正常工程，而且地點在一個人口密集的城市，如果做得不對，後果非常嚴重。」
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