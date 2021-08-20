舊金山經文處 首辦聖荷西台商交流會

駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪18日在聖荷西首次舉辦「台商交流座談餐會」。（經文處提供）

為促進聖荷西 市與台灣 的經貿交流，駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪日昨在聖荷西首次舉辦「台商交流座談餐會」，邀請聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）與美超微、創意電子、宏碁電腦、工研院北美分公司、矽谷 美華科技商會、美西玉山科技協會等台商代表就如何深化台灣與聖荷西雙邊產業合作交換意見。

18日的餐會與會者來自晶圓代工、IC設計、消費性電子產品及創投等產業。當天出席人士除賴銘琪及李卡多外，另包括聖荷西市經貿官員Kelly Kline、美超微共同創辦人Wally Liaw、資深副總Ivan Tay、創意電子北美總經理陳傳南、宏碁電腦副總Chris Chiang、工研院北美分公司總經理王韶華、矽谷美華科技商會會長胡立民、美西玉山科技協會會長謝忠高、經文處組長陳愛蘭、副組長侯國南及秘書劉文傑等人。

賴銘琪致詞時表示，聖荷西市是矽谷核心城市，科技業與台灣產業緊密連結。而台商更扮演雙邊產業連結的重要角色，未來在台美經濟繁榮夥伴對話框架下，隨著供應鏈、5G及電信安全等相關議題持續進行合作，台灣與聖荷西應該深化夥伴關係。

聖荷西市長李卡多市長於致詞時感謝經文處安排座談會，以及台商對聖荷西創造的經濟貢獻及就業機會。他表示，市政府也努力增加住房供給、提升勞動力及創造安全的辦公環境，給予市民及企業更好的環境。