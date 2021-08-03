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李漢文：台灣缺疫苗 因政治因素

記者李榮／聖荷西報導
談到疫苗爭議，李漢文重申先前是因為台灣被矮化才導致疫苗購買出現障礙。（記者李榮／攝影）
談到疫苗爭議，李漢文重申先前是因為台灣被矮化才導致疫苗購買出現障礙。（記者李榮／攝影）

台灣依然在對抗新冠肺炎疫情，其中疫苗的施打就是最關鍵的抗疫手段之一。僑務委員李漢文2日指出，台灣政府不斷積極運作疫苗的取得與施打，對於部分人士國內疫苗供應不利的質疑，她認為整件事其實是被刻意掛上政治色彩、見縫插針。

她表示，從去年9月份開始，台灣政府就已經向海外的盟友和醫療公司訂購輝瑞和Moderna疫苗。而其中輝瑞在亞洲的代理權是由中國的一家民間企業所掌握，但後來的疫苗取得引起爭議，「也就是這一樁簡單的商業訂購，被掛上政治色彩，導致訂單最後被取消。這才發生疫苗初期的供應短缺。再加上一些不明白狀況的人士的曲解和質疑，使得本來很美好的事情變得眾說紛紜。 」

李漢文進一步指出，無論是外購的疫苗，還是台灣自己的高端疫苗，都是為了趕緊控制疫情。更何況台灣的生技產藥本來就很出色，在國際上數一數二，台灣也很多人都願意打國產高端疫苗，包括蔡英文總統也都登記要打國產疫苗，「感謝台灣政府。呼籲大家對台灣生物科技要有信心，現在國外友人贈送的疫苗已經逐漸在施打，但沒關係，我們高端疫苗明年可以走向國際，贈送給友邦，輸出給有需要的國家。」

她表示，先前會買不到疫苗，某方面是因為被掛上政治色彩，台灣被矮化成中國的一省。事實上，台灣是主權獨立的國家，「如果當時沒有這件事，相信早就得到國外的疫苗了。」

高端疫苗 台灣 疫情

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