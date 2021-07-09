協助爭取訂單 台灣新創矽谷基地啟動落地支援

台灣科技新創矽谷基地啟動落地支援服務。（記者李榮／攝影）

為協助新創公司在矽谷 落地，台灣 科技新創矽谷基地（Taiwan Tech Arena-SV，TTA-SV）8日在科技組召開記者會，宣布配合美國 加州經濟重啟，基地也啟動加強版的台灣科技新創團隊赴美國落地的相關支援服務。駐舊金山科技組長葉至誠介紹，科技組辦公室已經改裝部分空間，提供新創公司進駐使用，協助爭取新創公司創業的「第一份的訂單」。

駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪等人參加啟動活動，也是賴銘琪上任以來，首次至科技組辦公室視察。賴銘琪指出，台灣的政府在新創事業的企圖心與決心非常清楚，而且多年來更一直推動學術研究的產業化，並協助新創募集資金。幾年前政府在林口成立新創園區、發展亞洲矽谷計畫，就是希望連結台灣與矽谷的新創產業，長期的努力下已經取得階段性的成果。

依照目前規畫，台灣科技新創矽谷基地將提供空間，讓科技新創團隊有安靜且能共享的行政作業場所。另外，基地也支援法務協助，協助科技新創團隊在美面臨法務、財稅問題時，提供專業諮詢。同時，基地還有郵件地址服務，幫助科技新創團隊在美進行商務發展時，有實體郵件聯繫的場所。

葉至誠指出，新創在美國最重要的就是人脈與連結，因此透過新的共享辦公室，更能強化策略合作夥伴的網絡。另一方面，基地其實就像是提供了專業的創業加速器、創投、天使，及業師資源等整合服務。

他表示，包括韓國與日本等國也都有類似的基地，不過大家的條件都不完全相同。科技組重新規畫資源、整合空間提供新創公司使用，也是代表台灣推動新創、走入國際的企圖心。

葉至誠說，符合條件的科技公司進駐後，科技組不會收取費用，並且還將供應茶水與點心。他並且強調，協助新創團隊取得第一張訂單是最重要的要務，而進駐的審核標準就是要能有機會能「滿足市場需求。」