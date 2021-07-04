參政感悟 李建：言論自由是美國民主基礎

康曲柯士達縣（Contra Costa）社區大學校董李建。（李建提供）

康曲科士達（Contra Costa）社區大學校董主席李建（Andy Li），在2018年當選，成為灣區華人 移民參政的典範。

當選就職間他也學到了很多東西，對美國 民主制度有了進一步了解，特別撰文與讀者分享，希望能夠進一步壯大華人社區，幫助更多的華人成為社區或政府的領導。

他說，在美國，除了三權分立之外，美國民主的一個重要基礎是言論自由：任何人都可以表達自己的想法和見解，只要不違反法律。美國法律在言論自由上給予公民很大的空間，公民不會因言治罪，各種言論同時並存。這一點可能從不同民主制度國家過來的人不能很好的理解：任何一個候選人都有反對他的人，任何議案也都有反對的人。對於與自己意見不同的人進行人身攻擊，動輒把與自己不同意見的人作為敵人，漢奸是政治上不成熟，對美國民主制度不理解的表現。

「在美國能找到兩個在所有議案和候選人的選擇上完全一致的人幾乎不可能，即使在父子，夫妻或兄弟姐妹之間。」他說。同時，在美國每個人的觀點都是自己私人的事，受法律保護，別人無權過問。選票投給哪個候選人，支持反對哪個議案也同樣是個人隱私，別人願意公開是他個人的選擇，強迫別人公開他的觀點是非常是違反美國民主制度的，就如同強迫別人告訴你他的薪水一樣。

美國民主的另一個特點是兩黨主導的政治。雖然美國允許不同的政黨，但是其他政黨幾乎從來沒有成為美國政治主流。美國的兩黨政治已經有160多年歷史，與一黨制，「非我族類 ，其心必異，必當誅」的國家不同，美國兩黨交替執政，公民在兩黨中轉換並非罕見。這種例子比比皆是：紐約市前市長佈隆伯格在2001之前是民主黨 成員，2001年轉為共和黨，2007成為獨立選民，2018年重新成為民主黨成員。一個家庭成員中往往也有支持不同政黨的。

美國的兩黨在不同時期有著不同的目標，政策也因此有所調整。這與一黨制有著根本的不同，不存在叛黨一說，民主根據自己的喜好自由選擇加入一個政黨，而且可以隨時更改。近幾年美國兩黨都有些偏向極端化，需要改革，每一個政黨都有不足，但不是不可救藥，只有兩黨存在製衡，美國才能向著更好的方向發展。

最後他說，美國民主政治是一套非常複雜的系統，作為新一代移民，還有很多需要學習的地方。對這個系統了解越多就越能更好的實現自己的民主訴求。